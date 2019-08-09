İkramiyelerini alan emekliler memnun

Bayram ikramiyelerini almak için ATM’lere gelen emekliler, ikramiyeleri ile ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti. İkramiyeden memnun olduklarını söyleyen emekliler, ikramiye ile kurbanlık alacaklarını söylediler.

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli ikramiyeleri ve memur maaşları hesaplara yattı. Bayram ikramiyelerini almak için ATM’lere akın eden emekli vatandaşlar, yatan ikramiyeden memnun olduklarını belirtti. Çoğu vatandaş bu ikramiye ile kurbanlık alacağını söyledi.

"Kurbanlığı devletin verdiği bayram ikramiyesiyle alacağım"

Emekli Ramazan Temel, bayram ikramiyesini çektiğini söyleyerek, "İkramiyeyi çektim. Çok şükür memnunum. Kurbanlığımı alacağım ve evimi bu sayede sevindireceğim. Bundan daha güzel ne olabilir. Kurbanlığı devletin verdiği bayram ikramiyesiyle alacağım. Yetmezse emekli maaşımdan da biraz ekleyeceğim" dedi.

"Bayram ikramiyesini kurbanlık alarak değerlendireceğim"

Faruk Uçar da bayram ikramiyesini çekmeye geldiğinin altını çizerek, "Devletten Allah razı olsun. Kurbanlık ücretimizin yarısı bu sayede çıkıyor. Bayram ikramiyesini kurbanlık alarak değerlendireceğim" diye konuştu.