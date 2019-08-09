0553 313 94 23

İkramiyelerini alan emekliler memnun

Bayram ikramiyelerini almak için ATM’lere gelen emekliler, ikramiyeleri ile ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:02
İkramiyelerini alan emekliler memnun

Bayram ikramiyelerini almak için ATM’lere gelen emekliler, ikramiyeleri ile ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti. İkramiyeden memnun olduklarını söyleyen emekliler, ikramiye ile kurbanlık alacaklarını söylediler.



Milyonlarca emeklinin beklediği emekli ikramiyeleri ve memur maaşları hesaplara yattı. Bayram ikramiyelerini almak için ATM’lere akın eden emekli vatandaşlar, yatan ikramiyeden memnun olduklarını belirtti. Çoğu vatandaş bu ikramiye ile kurbanlık alacağını söyledi.



"Kurbanlığı devletin verdiği bayram ikramiyesiyle alacağım"


Emekli Ramazan Temel, bayram ikramiyesini çektiğini söyleyerek, "İkramiyeyi çektim. Çok şükür memnunum. Kurbanlığımı alacağım ve evimi bu sayede sevindireceğim. Bundan daha güzel ne olabilir. Kurbanlığı devletin verdiği bayram ikramiyesiyle alacağım. Yetmezse emekli maaşımdan da biraz ekleyeceğim" dedi.



"Bayram ikramiyesini kurbanlık alarak değerlendireceğim"


Faruk Uçar da bayram ikramiyesini çekmeye geldiğinin altını çizerek, "Devletten Allah razı olsun. Kurbanlık ücretimizin yarısı bu sayede çıkıyor. Bayram ikramiyesini kurbanlık alarak değerlendireceğim" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'a uyarı: Orada kalmak istiyorsan Türkiye ile aranı düzelt
    1. Donald Trump'a uyarı: Orada kalmak..
    2. Deprem bölgesinde yeni konut..
    3. Bayram alışverişi sırasında kaybolan..
    4. Bilecik Belediyesi’nin Güzel Masa..
    5. Polisin verdiği sahte parayı kontrol..
    6. Gediz Emniyeti’nden sahte para uyarısı
    7. ‘Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor’..
    8. Otomobil ışıkta bekleyen kamyonun..
    9. "Partizan'ı eleyeceğiz"
    10. MHP’li Başkan, AK Partililerle..
    11. Hindistan'da bir günde 220 milyon..
    12. Fas’ta trafik kazası: 12 Çinli..
    13. FETÖ'nün hücre evlerine operasyon!..
    14. Tokat’ta yolcu minibüsü refüje çıktı:..
    15. Meclisten Kırcami için sevindiren karar
    16. AK Parti İl Başkanı Ercik’ten..
    17. Bafra’da bayramda otoparklar ücretsiz
    18. Tatil yolunda kazalar başladı
    19. Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve..
    20. 1. Hazar Ekonomik Forumu 12 Ağustos'ta..
    21. 41 yıllık hayali gerçek oldu
    22. Avrasya Ekonomik Birliği..
    23. Pazarlıkta elini incittiği dedeye..
    24. Kurban Bayramı öncesi havadan trafik..
    25. AK Parti yönetiminden esnafa bayram..
    26. Aktar ve baharatçıların "sucuk" mesaisi
    27. Iğdır'da "koca engerek" bir kişiyi..
    28. Manchester City'de Sane en az 6 ay yok
    29. Nazilli’de bayram öncesi engelli ve..
    30. Trafik uygulamasında vatandaşlara..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!