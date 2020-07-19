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Aktüel

İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-19 14:21:29 -
İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu

MARDİR (AA) - Polisin ikna çalışması sonucu YPG/PKK'lı terörist, Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Mardin ve Hakkari Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösteren S.T'nin, önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Emniyet müdürlüğünde işlemleri süren S.T, annesi ve kardeşiyle buluşturuldu.

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