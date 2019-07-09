0553 313 94 23

İklimlendirme sektöründen Afrika atağı

İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın:- "Önümüzdeki 10 yıl içinde büyüyen Afrika pazarlarında yer almak istiyorsak şimdiden buralarda çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım"

09 Temmuz 2019 Salı 18:03
İklimlendirme sektöründen Afrika atağı

ANKARA (AA) - İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın, gelecek 10 yıl içinde büyüyen Afrika pazarlarında yer almak için çok ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

İSİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, ihracat pazarlarının genişletilmesi amacıyla belirlediği hedef pazarlardan Gana'da İklimlendirme Tanıtım Günleri organizasyonu düzenledi.

Birliğin 19 üyesinin katıldığı organizasyonda 2 gün boyunca 19 farklı konuda Türk iklimlendirme sektörünü tanıtıcı seminerler düzenlendi.

Heyete başkanlık eden İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın, Ganalı iş insanları ve kurumlarının Türkiye'ye ve ürünlerine karşı tutumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Afrika ülkeleri ekonomilerinin büyüme trendi içinde olduğuna dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Afrika ülkelerinin ekonomik gelişimlerine baktığımızda yüzde 5'in üzerinde büyüme sağlayan birçok ülke görüyoruz. İklimlendirme sektörü açısından bakarsak, rakamlar her ne kadar düşük görünse de bir potansiyel barındırdığının farkındayız. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde büyüyen Afrika pazarlarında yer almak istiyorsak şimdiden buralarda çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım."

Aydın, Gana'nın Batı Afrika'da Nijerya'dan sonraki en büyük ekonomi olduğuna işaret ederek, 30 milyon nüfuslu ülkenin iklimlendirme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında söz konusu pazardan en az yüzde 5-6 pay alınması gerektiğini ancak bu oranın şu anda yüzde 2-3 düzeyinde seyrettiğini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:03
  1. Afrika
  2. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
  3. İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi Tip Kenevir Yetiştiriciliği ve Endüstride kullanımı eğitimi sona erdi
    1. Sanayi Tip Kenevir Yetiştiriciliği ve..
    2. Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı
    3. TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek Edremit..
    4. Kahramanmaraşspor’da beklenmeyen..
    5. Hatay'da otomobildeki patlama
    6. Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven’i..
    7. İsrail, İran'ı savaş uçaklarıyla..
    8. Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3..
    9. Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için..
    10. Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi..
    11. Latin Amerika esintisi taşıyan bir..
    12. Pendik'te dehşet veren olay! Gündüz..
    13. "Milliyetçi-ülkücü camianın o gün..
    14. Sağanak yağış sele neden oldu
    15. İklimlendirme sektöründen Afrika atağı
    16. "Türkiye'de yapmak istediklerini..
    17. Eski emniyet müdürüne FETÖ’den 13 yıl..
    18. Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık..
    19. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki..
    20. Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde..
    21. Bingöllüler Derneği’nden Başkan..
    22. Yemen'de işler karışıyor! Husiler 31..
    23. Mandela'nın torunundan İsrail'e..
    24. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    25. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    26. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    27. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    28. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    29. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    30. Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler