Antalya'da 9 Kasım'da başlayan COP31 kapsamında iki haftadır süren Küresel İklim Eylem Gündemi'nin kapanış toplantısında konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, son 30 yılda iklim zirvelerinde 70'ten fazla karar alındığını, bunların çoğunun kağıt üzerinde kaldığını söyledi.

Ağırbaş, “30 yılda COP'larda 70'ten fazla karar alındı; birçoğu kağıt üzerinde kaldı. Antalya'nın adını bu yüzden 'Uygulama COP'u' koyduk. Beklediğimiz yeni bir vaat değil; verilmiş sözlerin yerine getirilmesi” dedi.

İklim kriziyle mücadelede ulaşılan sonuçları, başlatılan küresel girişimleri ve gelecek dönemin hedeflerini toplantıda anlatan Ağırbaş, “İki hafta önce Küresel İklim Eylem Gündemi'ni Antalya'da açarken tek bir sorumuz vardı; COP31 gerçekleştiği için ne değişecek? Bugün bu soruya yanıt vermeye başlayabiliriz” diye konuştu.

Gıda israfını yarıya indirme hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir harekete dönüştüğünü anlatan Ağırbaş, COP31'de sıfır atığın ilk kez Küresel İklim Eylem Gündemi'nin merkezinde yer aldığını söyledi. 100'den fazla ülkenin desteğiyle başlatılan 'One Billion Challenge' (1 Milyar Çağrısı) girişimiyle 2030 yılına kadar dünyadaki gıda israfının yarıya indirilmesi hedefleniyor.

“Atık, doğanın değil; insanın ürettiği bir kavramdır. Tabiatta hiçbir şey çöpe gitmez. Atık dediğimiz şey, yanlış yerde duran kaynaktır” diyen Ağırbaş, Sıfır Atık Bölgeleri girişiminin de genişlediğini açıkladı. Meksika'nın başkenti Mexico City, Kenya'nın Kisumu ve Malezya'nın George Town kentlerinin de aralarında bulunduğu ilk grupta 20 şehir girişime katıldı. Ağırbaş, şehirlerde atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve yerel uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Ağırbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürütülecek çalışmalar kapsamında iki yılda 1 milyon kadına ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi. Kullanılmayan malzemelerin yeniden değerlendirilerek aileler için gelir kaynağına dönüştürülmesinin amaçlandığını belirten Ağırbaş, 'Sıfır Atık Nesli' girişimiyle de dünyanın farklı ülkelerindeki gençlerin kendi mahallelerinde sıfır atık çalışmalarına öncülük edeceğini ifade etti.

Net sıfır hedefli enerji şirketlerinden yılda 156 milyar dolar

Gündem kapsamında elde edilen sonuçları rakamlarla açıklayan Ağırbaş'a göre, net sıfır hedefi bulunan enerji şirketleri elektrik şebekelerine, yenilenebilir enerjiye ve enerji depolama sistemlerine her yıl 156 milyar dolar yatırım yapıyor. Rejeneratif Peyzaj Eylem Gündemi kapsamında 116 ülkede, 90 emtia grubunda toplam 66 milyon hektarlık alan aktif onarım programlarına dahil edildi.

COP28'den bu yana rejeneratif tarıma 2,3 milyar dolar aktarıldı; ormanlarını koruyan 12 bölgeye 473 milyon dolar ödeme yapıldı.

İklim eyleminin insan hayatına doğrudan yansıyan sonuçlarını da paylaşan Ağırbaş, gıda kurtarma ve yeniden dağıtım programlarıyla 40,5 milyon insana ulaşıldığını belirtti. Dünya genelinde 67 milyon insan elektriğe erişim sağladı ya da daha güvenilir elektrik hizmetine kavuştu; Brezilya'da 4 milyon insan erken salgın uyarısı alabildi. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle mücadele için ayrılan kaynak ise 225 milyon dolara ulaştı.

İstanbul Sıfır Atık Eylem Platformu'nun sonuçları COP32'de raporlanacak

Antalya'da açıklanan hedeflerin uygulamaya geçirilmesinin önemini vurgulayan Ağırbaş, Brezilya ile birlikte İstanbul Sıfır Atık Eylem Platformu'nun sonuçlarının izleneceğini ve gelecek yıl düzenlenecek COP32'de raporlanacağını açıkladı. Böylece COP31'de verilen taahhütlerin ne ölçüde hayata geçirildiği takip edilecek. Ağırbaş, uluslararası iş birliklerinin yalnızca açıklamalarla sınırlı kalmaması ve iklim müzakerelerinde alınan kararların somut uygulamalara dönüşmesi gerektiğini söyledi.

İklim eyleminin başarısının insanların günlük yaşamlarında hissedebileceği sonuçlarla ölçülmesi gerektiğini belirten Ağırbaş, tüm ülkelere, kurumlara ve paydaşlara gelecek 12 ay içinde gerçekleştirebilecekleri somut bir hedef belirleme çağrısında bulundu. Daha hazırlıklı mahalleler, daha güçlü gıda sistemleri ve daha az atığın bu çalışmaların temel sonuçları olması gerektiğini ifade eden Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın 'Dünya, hepimizin ortak evidir' sözünü hatırlattı.

COP31 Başkanı Murat Kurum'a, COP30 Başkanlığı'na ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası'na (UNFCCC) teşekkür eden Ağırbaş, Antalya'da başlatılan çalışmaların Addis Ababa sürecinde de sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Konuşmasını ise “Bu salondan çıkarken hepimizin yanında bir söz değil, bir iş olsun; Antalya'da bir şeylerin değiştiğini ancak o zaman söyleyebiliriz” sözleriyle tamamladı.