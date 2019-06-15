0553 313 94 23

“İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Degˆis¸ikligˆine Adaptasyonu” başlıklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” ŞUBADAP konseri ile sona erdi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:32
“İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Degˆis¸ikligˆine Adaptasyonu” başlıklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” ŞUBADAP konseri ile sona erdi. Festivalin slogan şarkısı olan “Gökyüzü Kimin”, konsere katılan çocukların da katılımıyla seslendirildi.


“İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali”nin ikinci gününde, Cam Piramit arkasındaki Kral Yolu’nda çocuklar için “Karneni Al Geleceğin İçin Festivale Gel” sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şeker Portakalı tiyatrosu, çocuk oyun atölyeleri, boyama alanları, oryantaring etkinliklerinin yanı sıra ŞUBADAP Çocuk Orkestrası konser verdi.



Şubadap orkestrası konseri


İklim değişikliğinin günümüzde insanoğlunun karşılaştığı en büyük tehditlerden biri olması


ve sorunun daha da kötüye gitmesini önlemek için toplumu bilinçlendirme amacıyla düzenlenen “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali”nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı. Hedef kitlesi çocuklar ve gençler olan festival kapsamında düzenlenen ŞUBADAP konseri keyifli anlara sahne oldu.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı DurmuşAli Arslan’ın da katılımıyla düzenlenen konserde çocuklar ŞUBADAP’ın seslendirdiği parçalarla eğlenirken Festivalin slogan şarkısı “Gökyüzü Kimin” hep bir ağızdan seslendirildi. Doğa katliamına dikkat çeken ve doğanın hayvanlar ile insanların ortak kullandığı bir değer olduğuna dikkat çeken şarkıyı seslendiren çocuklar büyüklerine de önemli mesajlar verdi.


Festival kapsamında düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve fotoğraf yarışmalarına katılan eserler ile “Türkiye’nin ilk Antarktika Seferi” ve “Türkiye Sualtı Zenginlikleri” konulu sergiler Antalya Kültür Merkezi’nde 17 Haziran Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:32
  1. konser
  2. doğa
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu
    1. 497 özel harekatçı, komiser yardımcısı..
    2. Suriye’deki çatışmada 3’ü sivil olmak..
    3. Başkan Ensari’nden YKS mesajı
    4. Yağmur sularını temizlerken elektrik..
    5. İBB'den CHP'li Tuncay Özkan'a tokat..
    6. Valilikten onursuz homolara yasak!
    7. Gemlik Ülkü Ocakları açıldı
    8. Ampute Milli Futbol Takımı'na ev..
    9. Nallıhan Hoşebe mesire alanında..
    10. Jandarma Komutanı Özdurhan’dan Başkan..
    11. Bosna Savaşında diri diri yakılan..
    12. Vali’den 10 öğrenciye karne hediyesi..
    13. Isparta’da Jandarma’nın gurur günü
    14. Karneyi alan Hayvanat Bahçesi’ne koştu
    15. ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ beşinci..
    16. Dünya Çevre Günü etkinlikleri Doğa..
    17. İnesmek kursiyerleri hünerlerini..
    18. Van’da pitbull cinci köpek bulunduran..
    19. Meteorolojiden 4 il için kuvvetli..
    20. SGK emeklilik prim sorgulama |..
    21. Ümraniye'de zincirleme trafik kazası:..
    22. Yaralı köpeğe önce çocuklar, sonra..
    23. ABD'de 261 şişe burunlu yunus kıyıya..
    24. Karacabeyspor’da Hasan Şermet ile..
    25. Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri..
    26. İznik’te “Süper Enduro” heyecanı
    27. Özbakır, İstanbul seçimleriyle ilgili..
    28. Özel Harekat’a taze kan: Komiser..
    29. Yozgat’ta yaşanan sel felaketi sonrası..
    30. (Özel) Üniversite sınavından çıktı,..
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu