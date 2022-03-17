İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı

Çalıştay, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ilgili uzman ve akademisyenlerin katılımıyla Başkent Öğretmenevi’nde başladı.

Açılışta konuşan Aşkar, insan kaynaklı iklim değişikliği konusunun, kitlesel imha silahlarından daha da önemli bir tehdit unsuru olduğuna dikkati çekti. Aşkar, çocuklar ve gençlerin sağlık, beslenme, eğitim, gelişim, hayatta kalma ve potansiyel gelecekleri için tehdit oluşturduğuna işaret etti. Çalıştayda, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin çevre, toplum, halk sağlığı üzerine etkileri, enerji verimliliği, enerji tasarrufu, su kaynaklarının korunması, su tasarrufu, hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, sıfır atık, iklim değişikliği sonucunda oluşabilecek afetler ve bu afetlere karşı alınabilecek önlemler konuları ele alınacak. Çalıştay, 18 Mart’a kadar sürecek.