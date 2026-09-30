İkiz oğulları için 16 yıldır mücadele eden anne: "Beni güçlendiren şey çocuklarımdır"

Samsun'da yaşayan 46 yaşındaki Zeynep Bitirgan, biri zihinsel engelli, diğeri otizmli ikiz oğulları Talip ve Resul için 16 yıldır mücadele ediyor. "Beni güçlendiren şey çocuklarımdır" diyen anne, yaşadıkları süreci anlattı.

Talip ve Resul, Zeynep Bitirgan ile 47 yaşındaki eşi Yusuf Bitirgan'ın ikiz çocukları olarak 16 yıl önce prematüre dünyaya geldi. Resul zihinsel engelli doğdu; Talip'e ise 3 yaşında otizm tanısı konuldu. Doğumun ardından çocuklarının sağlık durumuyla ilgili zorlu bir süreç yaşayan aile, yıllar içinde farklı gelişimsel sorunlarla da mücadele etti.

"Solunum cihazına bağlanacak, hastanelerde yaşarsınız"

Her insanın hayalinin çocuklarının sağlam olması olduğunu söyleyen Bitirgan, prematüre doğumun ardından doktorun ağır konuştuğunu aktardı: "Hatta doktor daha ağır konuşmuştu. 'Solunum cihazına bağlanacak, hastanelerde yaşarsınız' demişti." Anne, oğullarından birinin biraz geç yürüdüğünü, onunla uğraşırken diğerinin 3 yaşında otizmli olduğunu öğrendiklerini ve bu kez onun üzerinde durmaya başladıklarını anlattı.

Talip'in otizm nedeniyle günlük yaşamda bazı zorluklar yaşadığını anlatan Bitirgan, "Otizmli olmak tabi diğerinden daha zor. Günlük zorlandığım şeyler var. Talip otizmli olduğu için evde bazen ısrar ediyor. Takıntıları var. Her yere götüremiyorum. Her yeri gezemiyoruz. Yemek konusunda bizi zorluyor. Çok seçici davranıyor. Kalabalıklardan fazla hoşlanmıyor" diye konuştu.

Karşılaştıkları zorluklara rağmen hiçbir zaman isyan etmediklerini söyleyen anne, gücünü evlatlarından aldığını dile getirdi: "Mecburuz ve evlatlarımıza bakmak zorundayız. Hiç isyan etmedik ve etmiyoruz. Onları gördükçe daha güçleniyorum. Bunlar Allah'ın bir imtihanı bize."

Benzer durumdaki ailelere de seslenen Bitirgan, "Bu tür durumda olan aileler hiçbir zaman isyan etmesin ve umutlarını kaybetmesin" dedi.

İkizler Atakum'daki okulda meslek öğreniyor

Talip ve Resul, eğitimlerine Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Atakum ilçesindeki Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda devam ediyor. Oğullarının burada hem eğitim almasını hem de ileride bir meslek sahibi olmasını isteyen Bitirgan, "Okulumuz çok güzel. Burada bir meslek öğrenmelerini istiyorum" ifadesini kullandı.