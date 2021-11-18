Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığı okullarda uygulanacak olan tedbirlere yönelik bilgileri güncelledi.

İkiz çocuklardan biri korona olursa diğeri pozitif sayılır mı?

Bakanlık tarafından Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi güncellendi. Rehberde, okullarda meydana gelebilecek Kovid-19'la ilgili 18 örnek olaya yer verilerek, bunlar karşısında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de belirtildi.

Soru: Bir sınıfta öğrenciler arasında ikiz kardeşler pozitif çıkıyor. İkiz kardeşler tek vaka mı yoksa iki vaka olarak mı kabul edilmelidir?

Cevap: İkiz çocukların aynı evde yaşaması durumunda ortak temas nedeniyle tek vaka olarak kabul edilir. Ancak ikiz çocuklar farklı evlerde kalıyor ve aynı sınıfa gidiyor ise iki vaka olarak kabul edilir ve sınıf karantinaya alınır.