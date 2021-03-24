İkiyüzlülüğün kitabını yazdılar: İmam konuşamaz ama tiyatrocu isterse hakaret eder!
Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın sosyal medya hesabından Müslümanlara yönelik İslami uyarılarını hazmedemeyen ve daha da ilginci Müslümanlara yapılmış uyarıyı üzerine alınan malum medya, 'İmam siyaset yapamaz' diye Boynukalın'ı linç ederken, bir tiyatrocunun siyaset yapmasını ise manşetine taşıyor.
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Kur'an'ın hükümlerini Müslümanlara anlatan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın mesajlarını çarpıtarak onu hedefe koyan malum medya, buna gerekçe olarak 'İmam bu konulara girmemeli' diyor. Ama aynı medya, tiyatrocu Ferhan Şensoy'un siyasetin göbeğindeki açıklamalarını manşetten duyuruyor.
İmam'a yasak, tiyatrocuya serbest!
Prof. Boynukalın'ı, İslam'ın kadına verdiği değeri anlatması ve dinin açık hükmü olan 'faiz haramdır' uyarısını yapmasından dolayı hedef alan çevreler, bugün Ferhan Şensoy adlı tiyatrocunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı mesajlarını manşetlerine taşıdı.
'İmam konuşamaz' diyenlerin manşetinde
Şensoy, Cumhuriyet adını alıp, her türlü terörün seviciliğini yapan paçavraya konuştu. Açıklamasında siyasetin tam göbeğine girdi. Şensoy'un "Türkiye'nin koronavirüs dışındaki en büyük derdi ülkeyi yönetenler" açıklaması Prof. Boynukalın'ı 'İmam konuşamaz' diyerek linç eden medyanın manşetlerinde yer buldu.