İkiyüzlülüğün kitabını yazdılar: İmam konuşamaz ama tiyatrocu isterse hakaret eder!

Yeniakit.com.tr

Kur'an'ın hükümlerini Müslümanlara anlatan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın mesajlarını çarpıtarak onu hedefe koyan malum medya, buna gerekçe olarak 'İmam bu konulara girmemeli' diyor. Ama aynı medya, tiyatrocu Ferhan Şensoy'un siyasetin göbeğindeki açıklamalarını manşetten duyuruyor.

İmam'a yasak, tiyatrocuya serbest!

Prof. Boynukalın'ı, İslam'ın kadına verdiği değeri anlatması ve dinin açık hükmü olan 'faiz haramdır' uyarısını yapmasından dolayı hedef alan çevreler, bugün Ferhan Şensoy adlı tiyatrocunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı mesajlarını manşetlerine taşıdı.

'İmam konuşamaz' diyenlerin manşetinde

Şensoy, Cumhuriyet adını alıp, her türlü terörün seviciliğini yapan paçavraya konuştu. Açıklamasında siyasetin tam göbeğine girdi. Şensoy'un "Türkiye'nin koronavirüs dışındaki en büyük derdi ülkeyi yönetenler" açıklaması Prof. Boynukalın'ı 'İmam konuşamaz' diyerek linç eden medyanın manşetlerinde yer buldu.