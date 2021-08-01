İkiyüzlü Şirin Payzın'a Murat Kekilli'den tokat gibi cevap

Sanatçı Murat Kekilli, Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Şirin Payzın'a çok sert tepki gösterdi.

Daha önce Yunanistan'da gerçekleşen yangınlarla ilgili, "Yunanistan'ın acısı acımızdır" şeklinde paylaşım yapan Payzın, Türkiye için ise algı oluşturucu bir paylaşımda bulundu.

Murat Kekilli ise bu paylaşımlar için, "Atina'daki can da Türkiye'deki patlıcan mı? Üstümüze kabus ve ikiyüzlü yalanlardan başka çöken ne var, söyle de bilelim?" ifadelerini kullanarak Payzın'ın iki yüzlülüğünü ortaya koydu.