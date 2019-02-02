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İkiyüzlü Batı

Demokrasi ve insan hakları havarisi kesilen Batı dünyası, ülkesinin haklarını koruyan liderleri ‘diktatör’ iftirasıyla iktidardan indirirken, kendilerine biat eden diktatörlerle ise el sıkıştı. ABD’nin petrol gaspına karşı ülkesinin haklarını koruyan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, hedef tahtası haline getirilirken, Kuzey Kore’nin ‘nükleer diktatörü’ Kim Jong- Un ile müzakere masaları kuruldu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:30
İkiyüzlü Batı

Batı dünyası, kendi emperyalist politikalarına hizmet etmeyen liderleri ‘diktatör’ iftirasıyla iktidardan indirirken, burnunun dibindeki gerçek diktatörlere tek kelime söylemedi. Teoride demokrasi ve insan hakları lakırdısını dillerinden düşürmeyen Batı dünyası, pratikte ise tam tersi bir duruş sergiliyor. Dünyanın jandarmalığına soyunan ABD ve yardakçısı Avrupa ülkeleri kendi çıkarlarına hizmet etmeyen devletlerin liderlerini alaşağı ediyor. Sokak olayları, yargı kumpasları ve askeri darbelerle indirdikleri liderlerin yerine ise diktatörleri getiriyor. Uzun yıllardır haçlı tahakkümü altında bulunan Mısır’ı gerçek demokrasiyle tanıştıran Muhammed Mursi’nin darbeci general Abdülfettah Sisi tarafından devrilmesini seyreden Batı, büyük bir ikiyüzlülüğe imza attı. Sisi’nin, Mısır halkının iradesini gasp etmesine sessiz kalan ABD yönetimi ve Avrupalı ülkeler, gerçek bir diktatörü baş tacı etti.

Milletin iradesi gasp ediliyor

ABD’nin petrol tekeline karşı çıkan ve yeraltı kaynaklarından elde edilen geliri halkıyla paylaşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetimini ve Batılı leş kargalarının hışmına uğradı. Halkının yüzde 60’ından fazlasının oyunu alarak iktidara gelen Maduro’yu tanımadığını söyleyen ABD Başkanı Trump, bir milletin iradesini aleni bir şekilde çiğneme girişiminde bulundu. Fransa, Almanya ve Kanada gibi ülkelerde, ABD eliyle başlatılan darbe girişimine destek verdi. Venezuela’nın iradesine ket vurmak isteyen ABD hükümeti, burnunu dibinde nükleer denemeler yapan Kuzey Kore diktatörü Kim Jong- Un ile ise anlaşmak için müzakereye oturdu.

Batı’nın kirli politikalarına itaat etmeyen Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff de bir yargı darbesiyle görevinden uzaklaştırıldı. Yerine ise ABD, İsrail ve Batı’nın politikalarına tam entegrasyon sözü veren Jair Bolsonaro göreve getirildi. ABD’ye anladığı dilden konuşan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ise ekonomik saldırılara ve kirli algı operasyonlarına maruz kaldı. Kendisine uydu olmayan ülkelerin liderlerini adeta boğan ABD, Suudi Arabistan’ın, şımarık veliahtı Prens Selman’a ise kol kanat geriyor.

Erdoğan destansı bir mücadele veriyor

Göreve geldiği günden bu yana Türkiye’nin makus talihini değiştiren ve mazlum milletler için umut kaynağı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Batılı ülkelerin kirli ayak oyunlarına karşı destansı bir mücadele veriyor.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 13:30
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  10. ABD Başkanı Trump
  11. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff
  12. İsrail
  13. Jair Bolsonaro
  14. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
  15. Suudi Arabistan
  16. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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