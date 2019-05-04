İkitelli'den Eyüp Sultan'a nasıl gidilir?

Eyüp Sultan İstanbul'un maneviyatı en çok olan ilçeleri arasında yer almakta. Zira ilçeye adını veren Eyüp Sultan Hz. Sahabe-i Kiramdandır. Peygamberimizin evinde misafir eden Eyüp El Ensari Hz. Allah Resulü Hz. Muhammed'in (s.a.v) müjdesine nail olmak için İstanbul'un fethi için geldiği bu kutlu şehirde vefat etti. Eyüp Sultan Hz.'lerinin kabri şerifinin de bulunduğu Eyüp Sultan Cami özellikle de Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğramakta. Eyüp Sultan hazretlerini ziyaret etmek ve Eyüp Sultan Camii'nde namaz kılmak isteyen vatandaşlar Eyüp Sultan'a nasıl gidildiğini merak ediyor. Peki İkitelli'den Eyüp'e nasıl gidilir? Yenikapıdan Eyüp Sultan’a nasıl gidilir? Sultanbeyli’den Eyüp Sultan’a nasıl gidilir? Otogardan Eyüp Sultan'a nasıl gidilir? Fatih'ten Eyüp Sutan'a nasıl gidilir? Ümraniye'den Eyüp'e nasıl gidilir? Beşiktaş'tan Eyüp Sultan'a nasıl gidilir? Taksim'den Eyüp Sultan'a nasıl gidilir? Zeytinburnu'ndan Eyüp Sultan'a nasıl gidilir? Üsküdar'dan Eyüp Sultana vapurla nasıl gidilir? Eminönünden Eyüp Sultan camisine nasıl gidilir? Metro metrobüs Eyüpsultana nasıl gidilir? İşte İETT Ramazana özel hatlar.

İETT'den alınan bilgiye göre, İstanbul'da ramazan hattı uygulaması bu yıl da devam ediyor. İETT, vatandaşlara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla ramazana özel hatları devreye soktu. Vatandaşlar R2, R3, R5, R6 ve R7 hatlarıyla kutsal mekanlara ve etkinlik alanlarına rahatça ulaşabilecek.

İETT R-3 hattı nereden geçiyor?

Ramazan ayına özel Eyüp-Beyazıt (R3) hattı arasında hizmet verecek. Ramazan hattı, iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat boyunca çalışacak. Güzergah Eyüpsultan, Düğmeciler, Nişanca, Eyüp Sultan Bulvarı, Demirkapı, Şehitlik, Edirnekapı Surdışı, Edirnekapı, Acıçeşme, Karagümrük, Atikali, Yavuzselim, Balipaşa, Hasan Halife Mahallesi, İskenderpaşa, Aksaray, Ordu Caddesi, Laleli ve Beyazıt'tan oluşuyor.

Ramazan ayında Cevizlibağ-Yenikapı Marmaray arasında R2 hattı, 18.30 ile 01.45 saatleri arasında, Yenikapı Marmaray-Yenikapı Etkinlik alanı arasında R5 hattı 17.00 ile 00.45 saatleri arasında, Tepeüstü-Maltepe Sahil arasında R6 hattı 17.50 ile 02.00 saatleri arasında seferler gerçekleşecek.

Büyük Çamlıca Camisi'ne, Üsküdar-Altunizade-Çamlıca Cami arasında hizmet verecek R7 hattı ile 19.00-02.00 saatleri arasında ulaşım sağlanabilecek. Eyüp Sultan Camii İstanbul'un Eyüp İlçesindedir.

Metrobüsle Eyüp Sultan’a nasıl gidilir?

Otogardan Eyüp Sultan'a gidecek biri M1 Yenikapı-Havalimanı metrosuyla Topkası durağında inmeli oradan da İETT otobüsleriyle Eyüp Sultan'a ulaşmalı. Ya da Topkapı'da metrobüse binmeli Ayvansaray'da inmeli oradan da Eyüp'e giden dolmuş ya da otobüslere binmeli.

Esenler, Bayrampaşa taraflarından geliyorsanız M1 Yenikapı-Havalimanı metrosuyla Merter istasyonunda inip Metrobüse aktarma yapıınız. Metrobüs ile Ayvansaray-Eyüp durağında indikten sonra üst geçittin sol taraftan çıkarak Haliç'e inen yoldan aşağıya kadar yürüyüp sol taraftan devam ettiğinizde Eyüp Sultan Camii'sine ulaşabilirsiniz.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs istasyonundan metrobüse binip Ayvansaray-Eyüp durağında indikten sonra üst geçitten sol taraftan çıkarak Haliç'e inen yoldan aşağıya kadar yürüyüp sol taraftan devam ettiğinizde Eyüp Sultan Camii'sine ulaşabilirsiniz.

Bağcılar, Güngören taraflarından geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Zeytinburnu istasyonunda inip Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile Ayvansaray-Eyüp durağında indikten sonra üst geçitten sol taraftan çıkarak Haliç'e inen yoldan aşağıya kadar yürüyüp sol taraftan devam ettiğinizde Eyüp Sultan Camii'sine ulaşabilirsiniz.

Taksim'den 55ET, 55T numaralı otobüslerden herhangi birine binerek Eyüp Sultan durağında indiğinizde Eyüp Sultan Camii'sine ulaşabilirsiniz. Eyüp - Üsküdar Vapuru adresine gitmek için Otobüs, Metro, Tren veya Vapur hatlarını seçin. Yakın noktalardan geçen hatlar - Metro: M1A; Otobüs: 37M, 39K, 48A, 94Y; Vapur: Haliç hattı.

İkitelli'den Eyüp Sultan Camisi’ne metrobüsle gitmek için şu yolu takip edin.

- Size en yakın metrobüs durağından metrobüse binin.

- Metrobüsten Edirnekapı Durağı nda inin.

- Metrobüsten çıkarak Şehitlik Otobüs Durağı na geçin.

- Eyüp yönüne giden 39Y Hat Nolu otobüse binin.

- Otobüs Eyüp Sultan Durağı na geldiğinde inin

Anadolu yakasından gelenler için

Kadıköy'den Kadıköy-Kartal metrosyula Ayrılıkçeşmesi istasyonunda inip Marmaray'a aktarma yapınız. Marmaray ile Yenikapı durağında inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 39, 39D, 39K numaralı hatlardan herhangi birine binerek Eyüp Sultan durağında indiğinizde Eyüp Sultan Camii'sine ulaşabilrsiniz.

Üsküdar'dan Marmaray ile Yenikapı durağında inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 39, 39D, 39K numaralı hatlardan herhangi birine binerek Eyüp Sultan durağında indiğinizde Eyüp Sultan Camii'sine ulaşabilirsiniz.

Ümraniye'den Üsküdar-Ümraniye metrosuna binerek Üsküdar son durakta inip Marmaray'a aktarma yapınız. Marmaray ile Yenikapı durağında inerek otobüs duraklarının olduğu çıkıştan çıkınız. Buradan 39, 39D, 39K numaralı hatlardan herhangi birine binerek Eyüp Sultan durağında indiğinizde Eyüp Sultan Camii'sine ulaşabilirsiniz.

Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla taraflarından geliyorsanız 500T ile Ayvansaray durağında indikten sonra Haliç'e inen yoldan aşağıya kadar yürüyüp sol taraftan devam ettiğinizde Eyüp Sultan Camii'sine ulaşabilirsiniz. Avrupa yakasından gelenler için ise Eyüp Sultan'a nasıl gidildiğini araştıran vatandaşlar için haberimizin detayı.

İstanbul havalimanından Eyüp Sultan'a nasıl gidilir