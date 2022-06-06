İkisi de suçlu değil mi? Teşhircilik de, görüntü çekmek de!

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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, belediye otobüsündeki bir kadının fotoğrafını gizlice çeken adam, emniyetteki sorgulamasından sonra serbest bırakıldı.

Otobüsteki yolcular tarafından E.A.'nın fotoğrafını çekerken fark edilen 45 yaşındaki M.B. adlı zanlı, kendisine gösterilen tepkilere, "Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım. Özür dilerim." sözleri ile karşılık verdi.

'Suçlamayı kabul etmiyorum'

Emniyetteki ifadesinde ise, "Ben mühendisim. Yoğun olarak çalışıyorum. Normalde kendi aracımı kullanırım. Olayın olduğu gün otobüse bindim. Telefonum bozuktur kendi kendine resim çekmiş. Belirtilen diğer resimler de eşime ait resimlerdir. Başka bayanlara ait resimler yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum." dediği öğrenilen M.B., "Özel Hayatın Gizliliği İhlali" suçundan mahkemeye sevk edildi. 45 yaşındaki adam, müşteki E.A.’nın ikamet adresine 200 metreden fazla yaklaşmamak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toplum iki arada bir derede kaldı!

Toplum yaşanan olaylar karşısında iki arada bir derede kaldı. Bir yanda toplu ulaşım araçlarında bile, uygunsuz kıyafetlerle, "Ben özgürüm, istediğimi giyinirim." diyerek kendisini teşhir edenler, diğer yanda da, o teşhircileri kayda alan sapkınlar, yaşanan süreci içinden çıkılamaz bir hale soktu.