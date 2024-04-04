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Gündem İkinciye mazbata verilmesinin mucidi de CHP! 61 yıl önce mazbatası elinden alınan belediye başkanı kimdi?
Gündem

İkinciye mazbata verilmesinin mucidi de CHP! 61 yıl önce mazbatası elinden alınan belediye başkanı kimdi?

Yeniakit Publisher
2024-04-04 13:33:00 -
İkinciye mazbata verilmesinin mucidi de CHP! 61 yıl önce mazbatası elinden alınan belediye başkanı kimdi?

Tarihçi - yazar Mustafa Armağan'ın Yeni Akit Gazetesi'ndeki, "61 yıl önce CHP tarafından mazbatası elinden alınan belediye başkanı kimdi?" başlıklı yazısı...

Gazetemiz Yeni Akit'te köşe yazan tarihçi Mustafa Armağan'ın bugünkü yazısı...

Van’daki mazbata tartışması maalesef tetiği önceden çekilmişçesine patladı ve vahim hadiselere sebebiyet verdi. Türkiye seçim ertesinde rahat bir nefes alacak derken yine ateşli bir döneme merhaba dedi.

Mazbata krizinde hem Dem Partili avukatların, hem de ittifak ortağı CHP’lilerin dilinde şöyle bir iddia dikkatimi çekti:

Böyle bir rezalet Cumhuriyet tarihinde daha önce yaşanmamıştır!

Rezalet dedikleri, bir belediye başkanının seçimi kazandıktan sonra seçilme yeterliliğini haiz olmadığı gerekçesiyle mazbatasının elinden alınıp ikinci gelen partinin adayına verilmesi ise bunun mucidinin bizzat CHP olduğunu söylemek gerekir. Hem de 61 yıl önce.
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1946 mahalli seçimlerindeki Senirkent ve Arslanköy rezaletlerini, ardından Temmuz ayında yapılan genel seçimlerdeki oy çalma vs. skandallarını bir kenara koyup 1963 yılında yapılan ilk İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine uzanalım. Kasım ayındaki seçim Adalet Partisi adayı Nuri Eroğan kazanmış ama uydurma gerekçelerle başkanlığı elinden alınmıştı.

Olay şöyle gelişmişti:

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