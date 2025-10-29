İkinci yüzyıla inançla, çalışmayla, üretimle... Yalnız binalar değil, umut inşa ediyoruz

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Açıklamasında, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle andıklarını belirten Eren, şöyle devam etti: “Milletimizin yeniden doğuşunun simgesi olan Cumhuriyet, bizlere yalnızca bir yönetim biçimi değil; aynı zamanda üretim, ilerleme ve kalkınma iradesi kazandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak’ sözü, bugün de yolumuza ışık tutmaktadır. Cumhuriyetimizin 102. yılı; emeğin, bilimin, çalışmanın ve dayanışmanın yüzyılına dönüşürken; Türk müteahhitleri olarak, ülkemizin imarı için gösterdiğimiz gayreti, Cumhuriyetimizin değerlerine olan inancımızla birleştiriyor; yalnız yapılar değil, gelecek nesiller için umut inşa ediyoruz.”

Eren, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye Müteahhitler Birliği’nin yalnızca sektörel bir çatı kuruluş değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimini destekleyen bir rehber olduğuna dikkat çekti. Ekonominin genelinde 200’ün üzerinde alt sektöre yarattığı talep ve istihdam gücüyle inşaat sektörünün, kalkınmanın lokomotifi olmayı sürdürdüğünü ifade eden Eren, şöyle devam etti: “Türkiye Müteahhitler Birliği olarak sektörde her alanda yol gösterici olmayı önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bu bilinçle hareket ediyor, ülkemizin geleceğine değer katmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye Müteahhitler Birliği olarak, 73 yıldır Cumhuriyetimizin kalkınma yolculuğuna eşlik etmenin gururunu yaşıyor, toplumsal gelişimi, güveni ve refahı yükseltmenin kararlılığını taşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bu mirası geleceğe taşıma sorumluluğuyla hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”