İkinci yarıda daha güçlü ekonomi! İş dünyası 2019 için iyimser

Ekonomi Servisi

İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, küresel gelişmelerin damga vuracağı 2019’da yapısal reformların devam etmesi, ilave tedbirlerin ve teşviklerin devreye girmesiyle ekonomideki daralmanın geride kalacağı görüşünü taşıyor. Önümüzdeki sene için iyimser olan sanayiciler ve ihracatçılar, 2019 yılının dengelenme dönemi olacağı konusunda hemfikir.

Finansmana erişim kolaylaşmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, geleceğe umutla baktıklarını belirtti. 2019 için iyimser olduklarını vurgulayan Avdagiç, “Yeni yılda alınan tedbirlerin ve dengeleme, istikrar içeren sürecin neticelerini göreceğiz. 2019 bir dengelenme yılı olarak üreticinin kazanç hanesine yazılacaktır” değerlendirmesinde bulundu. 2019 yılında iş dünyasının beklentilerinin üç konu etrafında yoğunlaştığını ifade eden Avdagiç, bunları ‘kamuyla iş yapan yüklenici firmalara hak edişlerinin zamanında ödenmesi’, ‘KDV iadesi ödemelerinde hızlı hareket edilmesi’ ve ‘finansmana erişimde iyileşme sağlanması’ olarak sıraladı.

Küresel ekonomiye dikkat

Avdagiç, global ekonomik sistemden, büyümenin sürdürülebilirliği noktasında gelen sinyallerin zayıf olduğunu dile getirerek, “Küresel ekonomide 2019’da rüzgâr karşıdan esecek gibi görünüyor. Ticaret anlaşmazlıkları, petrol, politik belirsizlikler ve yüksek faizlerin hepsi küresel ekonomik büyüme için risk oluşturuyor” uyarısı yaptı.

Bahçıvan: Temkinli olmalıyız

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da hükümetin sektörlere can suyu verebilmek adına aldığı teşvik kararlarının genele yayılması ve bir toparlanma oluşturmasının zaman alacağını söyledi. Bahçıvan, şunları kaydetti: “2019 yılı için temkinli iyimserlik sürecindeyiz. Gelecek yıl biraz temkinli olmamız gerekiyor. Özellikle yılın ilk yarısı için dikkatli olunması gereken bir yıl olacak. Zaten hükümetin de vermiş olduğu mesajda, 2019 yılı için Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) büyüme hedefinin 2,8 olduğunu görüyoruz ki orada da zaten çok gerçekçi bir analiz var. Yerel seçimlerin mart ayında olması, bizi bekleyen birtakım temel konulara biraz daha sabır göstermemiz gerektiğini gösteriyor. Seçimlerden sonra Türkiye, uzun süre, 4 küsur yıl seçim konuşamayacak bir döneme girecek ve umarız ki daha güçlü yapısal reformlarla 2019’un en azından ikinci yarısını daha güçlü ve daha çözümlere odaklanmış olarak geçirecektir. Ben onun için yılın ilk yarısıyla ikinci yarının biraz daha birbirinden farklı olacağını düşünüyorum.”

Hedef 200’lü rakamlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ihracat hedeflerinin 200 milyar dolarlık seviyeye ulaşmak olduğunu belirterek, “Önümüzdeki en büyük tehdit, ABD ve Çin arasında karşılıklı gümrük vergisini artırmaya yönelik adımlarla başlayan ticaret savaşları olgusudur. 2019’da ticaret savaşlarının diğer ülkelerin katılımıyla daha da derinleşmesi de gündemde” dedi.

Kim ne dedi?

-Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik: “2019’da ihracatımızı 32 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Rusya, Kuzey Afrika gibi alternatif pazarlara ihracat artışımızın devam etmesini bekliyoruz.”

-Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir: “İhracatımızın yüzde 81’lik kısmını oluşturan AB pazarında 2019 yılında da olumlu bir trend izleyeceğini tahmin ediyoruz. Kuzey Amerika ve Afrika ülkelerine ihracatımızda yüzde 42’lere yaklaşan artışların 2019 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz.”

-Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin: “2019 yılı ihracat hedefimiz 1 milyar 650 milyon dolar. Türkiye tekstil ihracatından yüzde 15-20 pay almayı amaçlıyoruz. ”

-Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Refik Onur Kılıçer: “2018’de ihracatımızı yüzde 14 artırdık. 2019’da bu oranın en az yüzde 20 olması için elimizden geleni yapacağız. 2019 yılı sektör ihracatımızda hedefimiz 6 milyar dolar sınırını yakalayıp geçmek.”

-İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer: “Bakanlıklarımızın desteklerinin, birliğimizin girişimlerinin önümüzdeki yıl da yoğun bir şekilde devam etmesi ile ilk olarak kapalı pazarlarımızı ihracata açacağız. Geçtiğimiz sene ihracata açılan Japonya’ya sektör ihracatımızın katlanarak artacağını umuyoruz. Aynı zamanda Çin’e gerçekleştirilen hayvansal ürün ihracatının da serbest bırakılmasıyla 2023 İhracat Stratejisi Hedefleri’nde sektör için belirlenen 2019 yılı ihracat hedefi olan 3 milyar dolarlık ihracatın da üzerine çıkabileceğimizi düşünüyoruz.”