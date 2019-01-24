“İkinci yarı biz bu maçı çeviririz”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bu yılın ikinci altı ayı, kur-faiz açısından daha avantajlı olacak. 2019’un ilk çeyreğinde pozitif bir büyüme gelince, ikinci yarıda biz bu maçı çeviririz” dedi. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde düzenlenen “İMES Ekonomi Buluşmaları”nın konuğu olan Avdagiç, dünyanın düşük faiz ve bol likiditeden yeni normal, “yeni denge” arayışına girdiğini belirtti.

Pozitif büyüme gelecek

Avdagiç, “Ticaret savaşı endişeleri daha az korkulur hale geldi. Fed’in ‘güvercin’ adımları da bu seneye daha güvenli bakmamızı destekliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından dış veya iç politikada çok önemli bir etki olmazsa, daha sakin bir kur ve daha aşağıda bir faiz görünüyor” şeklinde konuştu. Avdagiç, bu yılın ikinci altı ayının kur-faiz açısından daha avantajlı olacağına dikkati çekerek, “2019’un ilk çeyreğinde pozitif bir büyüme gelince, ikinci yarıda biz bu maçı çeviririz” dedi.