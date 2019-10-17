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İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi çıkış tarihi içeriği

Son zamanların gündem konusu olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda bir çok yeni düzenleme getirildi. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin kabul edilmesinin ardından gözler ikinci yargı paketine çevrildi. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? 2. yargı paketi içeriği nasıl olacak? İlk yargı paketinde neler vardı? İşte konuya ilişkin detaylar...

17 Ekim 2019 Perşembe 18:52
İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi çıkış tarihi içeriği

Son zamanların gündem konusu olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda bir çok yeni düzenleme getirildi. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin kabul edilmesinin ardından gözler ikinci yargı paketine çevrildi. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? 2. yargı paketi içeriği nasıl olacak? İlk yargı paketinde neler vardı? İşte konuya ilişkin detaylar...

İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?

İkinci yargı paketi için geri sayım devam ediyor. İkinci yargı paketi için geçtiğimiz hafta toplantılar gerçekleşti. İkinci yargı paketinin ne zaman Meclis'e geleceği henüz belli değil.

İkinci yargı paketi içeriği nasıl olacak?

2. yargı paketi içeriği de henüz açıklanmadı. 2. yargı paketi içeriği belli olur olmaz haberimizin içerisine yer alacak. 

İlk yargı paketinde neler var?

- Yasaya göre, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak.

- Baroya kayıtlı, en az 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilebilecek.

- 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL kapsamında terör örgütlerine üyeliği, iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle pasaportları iptal edilen ya da pasaport talepleri reddedilenlere, pasaportları İçişleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonrası verilecek.

- Avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda başarılı olma şartları aranacak.

- İdari yargıda da ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma yapılabilecek.

- Soruşturma aşamasında tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 6 ayı, görevine giren işlerde 1 yılı geçemeyecek.

- Seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü, yargı sistemine dahil ediliyor.

- Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen iddianameler iade edilecek.

- İş ve çalışma hürriyetinin ihlali; güveni kötüye kullanma; suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçları da uzlaştırma kapsamında olacak.

- Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç, cumhuriyet savcısı, üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda, kamu davasının açılmasını 5 yıl süreyle erteleyebilecek.

- Cinsel istismar mağduru çocukların soruşturma evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak.

- Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor.

- Hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma suçları nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

- Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin hapis cezalarının üst sınırı 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından 5 yıl olarak uygulanacak.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 18:52
  1. Yargı Reformu Strateji Belgesi
  2. 2. yargı paketi içeriği nasıl olacak?
  3. ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak?
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