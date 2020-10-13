İkinci üniversite AUZEF AÖF ATA bölümleri
İkinci üniversite bölümleri neler? İkinci üniversite açık öğretim bölümleri neler? İkinci üniversite uzaktan eğitim bölümleri hangileri? Soruları ikinci üniversite açık öğretim ve uzaktan eğitim okumak isteyen adaylar tarafından sorgulanmakta. İşte Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri, AÖF ikinci üniversite bölümleri. İstanbul Üniversitesi açık öğretim bölümleri, AUZEF uzaktan eğitim bölümleri ile ATA uzaktan eğitim açık öğretim bölümleri.
ÖSYM tarafından herhangi bir üniversitenin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler kayıt yapıp okudukları bölümlerin haricinde ikinci bir üniversitede okuyabilmekteler. Üniversitelerde okuyan ya da mezun olanlar önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına, lisans bölümlerinde halen okuyan ya da mezun olanlar önlisans ve lisans programlarına başvurup ikinci üniversiteyi okuyabilmekteler. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde kaydı olmayanlar ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden ilişkiyi kesen, kayıt sildirenler ikinci üniversite okuyamamaktalar.
İkinci üniversite kayıt tarihleri
İkinci üniversitede okumak isteyen öğrenciler ikinci üniversite kayıt tarihlerini merak ediyor. İstanbul üniversitesi AUZEF, AÖF ve ATA uzaktan eğitim ikinci üniversite kayıt tarihleri 15-16 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir.
İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite lisans bölümleri
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi lisans bölümleri
Coğrafya, Çocuk gelişimi, Felsefe, İktisat, İnsan kaynakları yönetimi, İş sağlığı ve güvenliği, İşletme, Rekreasyon, Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Sosyoloji, Egzersiz ve spor bilimleri, uluslararası ticaret ve lojistik yöneti, Yönetim bilişim sistemleri,
İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite önlisans bölümleri
İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite için tıklayınız.
ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihi
Erzurum Üniversitesi ATA aöf ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandı. Buna göre ATA ikinci üniversite ön kayıtları 16 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. Peki Erzurum Üniversitesi ATA AÖF ikinci üniversite bölümleri hangileri?
ATA AÖF ikinci üniversite lisans bölümleri
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Halkla ilişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
ATA AÖF ikinci üniversite ön lisans bölümleri
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Bilgi Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Özel Koruma Güvenlik
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite lisans önlisans bölümleri
Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite AÖF lisans ve önlisans bölümleri merak edilmekte. Anodulu Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları 16 Ekim’de sona erecektir. 2020-2021 öğretim yılı İkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek önlisans ve lisans programları aşağıda yer almaktadır.
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