İkinci üniversite AUZEF AÖF ATA bölümleri

ÖSYM tarafından herhangi bir üniversitenin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler kayıt yapıp okudukları bölümlerin haricinde ikinci bir üniversitede okuyabilmekteler. Üniversitelerde okuyan ya da mezun olanlar önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına, lisans bölümlerinde halen okuyan ya da mezun olanlar önlisans ve lisans programlarına başvurup ikinci üniversiteyi okuyabilmekteler. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde kaydı olmayanlar ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden ilişkiyi kesen, kayıt sildirenler ikinci üniversite okuyamamaktalar.

İkinci üniversite kayıt tarihleri

İkinci üniversitede okumak isteyen öğrenciler ikinci üniversite kayıt tarihlerini merak ediyor. İstanbul üniversitesi AUZEF, AÖF ve ATA uzaktan eğitim ikinci üniversite kayıt tarihleri 15-16 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir.

İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite lisans bölümleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi lisans bölümleri

Coğrafya, Çocuk gelişimi, Felsefe, İktisat, İnsan kaynakları yönetimi, İş sağlığı ve güvenliği, İşletme, Rekreasyon, Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Sosyoloji, Egzersiz ve spor bilimleri, uluslararası ticaret ve lojistik yöneti, Yönetim bilişim sistemleri,

İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite önlisans bölümleri

İstanbul Üniversitesi AUZEF ikinci üniversite için tıklayınız.

ATA AÖF ikinci üniversite kayıt tarihi

Erzurum Üniversitesi ATA aöf ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandı. Buna göre ATA ikinci üniversite ön kayıtları 16 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. Peki Erzurum Üniversitesi ATA AÖF ikinci üniversite bölümleri hangileri?

ATA AÖF ikinci üniversite lisans bölümleri

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

ATA AÖF ikinci üniversite ön lisans bölümleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Koruma Güvenlik

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite lisans önlisans bölümleri

Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite AÖF lisans ve önlisans bölümleri merak edilmekte. Anodulu Üniversitesi ikinci üniversite kayıtları 16 Ekim’de sona erecektir. 2020-2021 öğretim yılı İkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek önlisans ve lisans programları aşağıda yer almaktadır.

38 Yaşlı bakımı

39 Yerel yönetimler

Anadolu Üniversitesi AÖF-İkinci üniversite için tıklayınız.