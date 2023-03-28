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Siyaset İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek? Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan merakla beklenen cevap
Siyaset

İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek? Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan merakla beklenen cevap

Yeniakit Publisher
2023-03-28 17:26:00 -
İkinci tura kalamazsa kimi destekleyecek? Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan merakla beklenen cevap

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalmamanız durumunda kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna, "Varsayalım biz olmadık, o zaman ne yapacağız, o günkü kadrolara bakacağız, millilik durumuna, yetkinlik durumuna bakacağız. Terörle iltisak ve terörden medet durumuna bakacağız." diye cevap verdi.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gerekli 100 bin imzaya ulaşarak resmi statüye sahip cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtti.

Oğan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalmamanız durumunda kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna Oğan, şu karşılığı verdi:

"Şimdiden önümüze olmayan kamuoyu araştırmalarını koymayın lütfen. Seçim ikinci tura kalacak, biz bunu öngörüyoruz. Bu dörtlü yarışın birinci turda bitme ihtimali çok yüksek değil. Seçimin ikinci turu için iddialı olduğumuzu söyleyeyim. Varsayalım biz olmadık, o zaman ne yapacağız, o günkü kadrolara bakacağız, millilik durumuna, yetkinlik durumuna bakacağız. Terörle iltisak ve terörden medet durumuna bakacağız. Tabii ki ortak akılla karar vereceğiz."
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