İkinci Steven Caulker vakası! Taraftarlar çılgına dönecek! Bodrum’un yaptığı teklif belli oldu…

EMİRCAN KIŞLACIK- Fenerbahçe'de bir dönem Alanyaspor'dan transfer edilen ve beğenilmeden kiralığa giden Steven Caulker vakası yine yaşanıyor...

Bodrum FK, kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda Fenerbahçe'nin genç sol beki Levent Mercan'la görüşmelere başladı.

Süper Lig'in yeni temsilcisi Bodrum FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rumen forvet George Puscas'ı transfer ederek büyük bir sükse yapan yeşil-beyazlılar, şimdi de sol bek pozisyonunu güçlendirmek için Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu Levent Mercan'la ilgileniyor.

Bodrum FK, Levent Mercan'ı kiralamak için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Levent Mercan, Konyaspor ve Adana Demirspor'un da ilgisini çekmiş durumda.

Sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan genç sol bek, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğündeki takımda yeterince şans bulamamıştı.

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Teknik direktör İsmet Taşdemir ve ekibinin önerdiği oyuncular arasında gençlerin yanı sıra deneyimli futbolcular da bulunuyor. Ege ekibi, son transferlerinde tecrübeli isimlere yönelmeyi planlıyor.