İkinci öğretim öğrencileri KYK burs/kredi alabilir mi?

YKS üniversiti yerleştime sonuçları açıklanmasıyla birlikte herhangi bir üniversiteye kazanan adaylar üniversiteyi kazandıkları illerdeki yurtları araştırmakta. Üniversite adayları en çok da KYK yurtları ve KYK burs kredilerini merak etmekte. KYK yurt başvuruları 3 Eylülde başlayacak. Peki İkinci öğretim öğrencileri KYK burs/kredi alabilir mi?

31 Ağustos 2018 Cuma 19:16
İkinci öğretim öğrencileri KYK burs/kredi alabilir mi?

YKS üniversiti yerleştime sonuçları açıklanmasıyla birlikte herhangi bir üniversiteye kazanan adaylar üniversiteyi kazandıkları illerdeki yurtları araştırmakta. Üniversite adayları en çok da KYK yurtları ve KYK burs kredilerini merak etmekte. KYK yurt başvuruları 3 Eylülde başlayacak. Peki İkinci öğretim öğrencileri KYK burs/kredi alabilir mi?

Kredi Yurtlar Kumunu’na burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

KYK burs/kredi başvuruları hangi tarihte ne zaman başlayacak 2018?

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