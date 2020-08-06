İkinci öğretim ders saatleri kaçta başlar?
İkinci öğretim ders saatleri kaçta başlar? İkinci öğretim öğrencilerinin ders saatleri aslında gündüz öğrencileriyle aynıdır. Tek fark, akşam saatlerinde ders işliyor olmalarıdır. Bazı durumlarda ikinci öğretim öğrencileri ortak dersleri erken saatlerde işleyebilir. Peki ama dersler ne zaman başlar ne zaman biter? İşte detaylar...
Ortak dersler için bazen sabah dersleri verilse de ikinci öğretim öğrencilerinin ders saatleri 16:00 veya 17:00'dır. Okul ve bölümlere göre değişiklik gösteren bu farklılıklar, çıkış saatlerine de yansıyor. İkinci öğreti öğrencilerinin ders çıkış saatleri 23:30'a kadar uzayabiliyor.