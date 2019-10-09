İkinci kez kıdem tazminatı nasıl alınır, şartların neler?

Kıdem tazminatı hakkı, yaş şartını henüz sağlamamış fakat prim günü ve yıl şartını tamamlayan kişilere de sunulmuştur. Bu haktan yararlanmak için belirlenen şartlar işe giriş tarihi ile ilgilidir. Yargıtay kararına göre; yaş dışında sağladığı emeklilik şartıyla kıdem tazminatı alıp tekrar çalışmaya başlayan kişi, ikinci tazminatı da alabilecek. 15 yıl 3600 gün şartı ile kıdem tazminatı nasıl alınır? Emekli olan nasıl ikinci kez kıdem tazminatı alabilir?

Emeklilik için yaş dışındaki şartları sağladıktan sonra bu sebeple işten ayrılıp kıdem tazminatını alan kişinin tekrar çalışma hayatına dönmesinde kanunen bir engel bulunmamaktadır. Tekrar çalışma hayatına dönen kişi, yeni işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra 15 yıl 3600 prim gününü tamamlamış olması sebebiyle yeniden işten ayrılarak kıdem tazminatını talep edebilir. Bu konu ile ilgili yasal bir kısıtlama söz konusu değildir. Kıdem tazminatı alma şartların biri 15 yıl sigortalılık süresini tamamlayan toplamda 3600 prim günü olan çalışanların kıdem tazminatıdır. Aslında bu husus, çalışanın emeklilik hakkı ile yakından ilgilidir. 15 yıl 3600 prim günü şartını sağlayan kişiler kıdem tazminatını alıp ayrıldıktan sonra tekrar çalışma hayatına dönmelerinde bir engel olmadığından, 15 Yıl 3600 Günden Kaç Kez Kıdem tazminatı alınabilir? sorusu sorulmakta.

506 sayılı Kanunu’nun geçici 81’inci maddesinde öngörülen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlamışsa, yani 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5600 gün prim ödeme şartını yerine getirmişse yaşını beklemeden emekliye ayrılmak istediği beyanı ile işten ayrılabilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilir. Daha önce herhangi bir sebeple kıdem tazminatı almış olması, daha sonra başka bir işyerinde koşulların varlığı halinde kıdem tazminatı talep etmeye engel değildir.

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem İkinci kez kıdem tazminatı hak etmeye ilişkin soruyu cevaplandırdı.

Soru: İkinci kez kıdem tazminatı hak etmenin şartları nelerdir? Kimler kıdem tazminatı alabilir

Emekli olduğum iş yerinde tekrar çalışıyorum. Tekrar kıdem tazminatı hakkediyor muyum? Gizem Kaya

Cevap:

Evet, eğer bir yılı doldurur ve kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılırsanız tazminat alırsınız. Emekli çalışanlar ile diğer çalışanlar arasında bu anlamda bir fark bulunmuyor.

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