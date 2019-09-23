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İkinci hamilelik daha mı kolay?

Hamilelik her kadın için özeldir. Değişen hormonlar, alınan kilolar ve psikolojik değişiklikler kadınların bu süreçte bir hayli zorlanmasına yol açar. Özellikle ilk gebeliğin ardından kadınların birçoğu ikinci bir hamilelerin kendilerini nasıl etkileyeceğini merak eder. Peki, ikinci hamilelik daha mı kolay?

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:02
İkinci hamilelik daha mı kolay?

Hamilelik her kadın için özeldir. Değişen hormonlar, alınan kilolar ve psikolojik değişiklikler kadınların bu süreçte bir hayli zorlanmasına yol açar. Özellikle ilk gebeliğin ardından kadınların birçoğu ikinci bir hamilelerin kendilerini nasıl etkileyeceğini merak eder. Peki, ikinci hamilelik daha mı kolay?

Birçok kadın ilk hamileliğinin ardından ikinci kez anne olmayı planlarken birçok endişe yaşar. Annelerin çoğu ikinci gebeliğin ilkinden daha kolay olup olmadığını merak eder. Peki, İkinci hamilelik daha mı kolay?

Her hamilelik farklıdır

Her bebek nasıl farklıysa her gebelik de birbirinden ayrıdır. Kadınların büyük kısmı ilk gebeliklerinde çok zorlanır. Çünkü daha önce yaşamadıkları, deneyimli olmadıkları bir olayla baş etmek zorundadırlar. Bir anne ikinci gebeliğinde ise daha deneyimlidir. İlk gebeliğinde olduğu gibi fazlasıyla endişe taşımayan gebelerin bedenleri de ikinci gebelik sırasında daha güçlüdür. Çünkü kaslar ilk gebelikte yıpranmamıştır.

Dinlemeye vakit bulamaz

İlk gebelikte anneler bedenine daha çok kulak verir. Bu da kaygıların artmasına yol açar. İkinci bebek sırasında ise anne ilk bebeğiyle ilgilenmekten kendi bedeninin sesini daha az dinler.

Anneler nasıl beslenmeli?

Anne adayları gebelikleri boyunca yediklerine, içtiklerine fazlasıyla dikkat etmelidir. Pastörize olmamış çiğ süt, çiğ yumurta, işlenmiş et gibi ürünlerden mutlaka uzak durulmalı. Gebelik boyunca anne adayları bol bol su içip, hareket ederek hamilelik dönemlerinin daha rahat geçmesini sağlayabilirler.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:02
  1. İkinci hamilelik daha mı kolay?
  2. gebelik
  3. annelik
  4. ikinci gebelik zor mudur?
  5. İkinci hamilelik ilk hamilelikten daha mı kolaydır

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