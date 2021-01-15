İkinci Gezi rüyaları ellerinde patladı

Zekeriya Say İstanbul

Akademik kariyeri başarılarla dolu Prof. Dr. Melih Bulu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasını bahane ederek 2. Gezi benzeri kalkışma hayali kuranların hayalleri suya düştü. CHP, HDP, İYİ Parti ve marjinal sol örgütlerin desteklediği protesto eylemleri 2 haftasında saman alevi gibi söndü. LGBTİ bayrakları altında eşcinsel sapkınların desteğiyle sesini duyurmaya çalışan göstericiler, yaptıkları eylemlerin “fos” çıkmasıyla, yoga seansları ve kitap okuma eylemleriyle başlarını dik tutmaya çalışıyorlar.

Rektör istifa etmeden eylem bitmeyecekmiş

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un eş zamanlı “darbe” söylemleri arasında başlayan Boğaziçi Üniversitesi eylemleri Gezi sevdalılarının hayallerini boşa düşürdü. Marjinal sol örgütlerin kışkırtmasıyla ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun göstericilerle kol kola girerek söylediği DHPK-C marşlarıyla olayların fitilinin ateşleneceğini uman kaos tüccarlarının 2’nci Gezi hayali kabusa döndü. Rektör atamasını protesto bahanesiyle başlayan eylemlerden umduklarını bulamayan karanlık odaklar milli irade karşısında hüsrana uğradı. Eylemlerin 3’ncü gününde gözaltına alınan 40 kadar göstericiden bazılarının marjinal sol terör örgütü üyesi çıkmasıyla insicamı bozulan protestolar, yerini nümayişlere bıraktı.

Bunlar nasıl öğrenci!

Rektör Bulu istifa edene kadar eylemlerini sürdüreceğini iddia eden bir avuç Gezi sevdalısı ise alay konusu oldu. Eylemlerin ilk günlerinde dersleri boykot etme kararı alan ve diğer üniversitelere dayanışmayı büyütme çağrısı yapan göstericiler, aradıkları desteği bulamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz bu filmi çok gördük” dediği eylemlerin 5. gününde, göstericiler bir avuç akademisyenlerle birlikte rektörlük binasına sırtlarını döndü. Protestocular aynı gün Rektör Bulu için besteledikleri rap şarkıyı video paylaşım sitesi YouTube’tan paylaştılar. Eylemciler, 6’ncı günde ise Mahzuni Şerif’in bir şarkısının sözlerini rektör Bulu’ya uyarlayarak şarkı söyleyip dans ettiler. Protestoların yedinci gününde devreye yine sayıları bir elin parmağını geçmeyen Boğaziçili mezunlar girerek, Rektör Bulu’yu istemediklerini açıkladılar.

Yoga da tamam!

Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına karşı çıkanlar, eylemlerinin 8. gününde rektörlük binası önünde toplanarak chanting, yoga ve meditasyon yaptı. 9. günde üniversitenin Güney Kampusu’nda toplanan 10 kadar öğrenci sözde kitap okuma eylemi düzenledi. Boğaziçili göstericiler bütün çabalarına rağmen provokasyonlarına milleti alet edemeyince rektörlük binasına tekrar sırtlarını döndüler. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “bizim evlatlarımız, çocuklarımız” diye sahiplendiği göstericilerin, yakında nasıl bir aktiviteyle gündeme gelecekleri merak konusu oldu.