İkinci elde oyunun kuralları değişiyor! Borusan Next, Carvak’ı aldı!

Türkiye'de otomotiv perakendeciliğinin öncülerinden Borusan Otomotiv Grubu’nun bünyesinde yer alan, kullanılmış otomobil pazarında çoklu marka ve çoklu kanal stratejisiyle faaliyet gösteren, nakit alım, takas, satış ve servis hizmetleriyle ikinci el pazarındaki tüm ihtiyaçları üstün hizmet kalitesi ve yüksek güvenle tek çatı altında karşılayan Borusan Next, büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım attı.

Dijital ikinci el araç platformu Carvak’ın tüm hisselerinin, Kavak Grubu’ndan satın alınmasına yönelik hukuki adımlar atılarak, Rekabet Kurulu'nun 18.09.2025 tarihli kararı ile devralınma işlemine izin verilmişti. Rekabet Kurulu onayının ardından diğer kapanış koşulları tamamlandı ve 27.10.2025 tarihinde satın alma işlemi resmen gerçekleşti.

Kullanılmış otomobil pazarında her marka ve model aracı tüketicilere Borusan Otomotiv kalitesi ve güvencesiyle buluşturmak vizyonuyla kurulan Borusan Next’in müşteri odaklı hizmet anlayışının ikinci el otomobil pazarında önemli bir dönüşüm yarattığını vurgulayan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik “Kullanılmış otomobil pazarında tüketicilerin en büyük beklentisi, güvenilir bir yapı ve uçtan uca şeffaf bir hizmet süreci. Borusan Next markamızla bu beklentileri karşılayan, müşteri deneyimini merkeze alan bir yapı kurduk. Carvak’ın teknolojik altyapısı ve sektörel deneyimi, sunduğumuz hizmet standardını daha da yukarı taşıyacak. Bu stratejik adımla birlikte, ikinci el araç pazarındaki kurumsal varlığımızı güçlendirirken, dijitalleşme odağında müşterilerimize sunduğumuz erişim ve hizmet ağını genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kavak CEO’su Carlos Garcia Ottai şunları ifade etti: “Kavak, ilk günden itibaren cesur ve veri odaklı kararlar alarak misyonumuzu desteklemek ve etkimizi maksimize etmek üzerine kuruldu. Türkiye, küresel öğrenme sürecimizde anlamlı bir rol oynadı ve orada ekibimizin kurduğu dijital altyapı ve operasyonel yetkinliklerden gurur duyuyoruz. Bu hamle, kaynaklarımızı yeniden tahsis etmemize, en güçlü pazarlarımızda büyümeyi hızlandırmamıza ve gelişmekte olan ekonomilerde otomotiv deneyimi konusunda standardı belirlemeye devam etmemize olanak tanıyor. Borusan Next’in bu sağlam temel üzerine inşa edeceğine ve Türkiye’de müşterilere değer sunmaya devam edeceğine eminiz. Bu karar, Kavak’ın en büyük ölçeklenme, inovasyon ve uzun vadeli etki fırsatlarını gördüğü temel pazarlara odaklanma stratejisinin bir yansımasıdır. Aynı zamanda, küresel ayak izini optimize ederek verimlilik ve büyümeyi artırma amacını taşımaktadır. Şirket, Latin Amerika ve Orta Doğu’da agresif şekilde büyümeye devam ederek, bir sonraki büyüme aşaması için en kritik bölgelerdeki liderlik konumunu pekiştiriyor.”