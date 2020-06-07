İkinci el ürün pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı

Diyarbakır’da halk arasında ‘Bit Pazarı’ olarak bilinen ikinci el ürünlerin satıldığı pazar, Bağlar Belediyesi ve emniyet güçlerinin ortak çalışmasıyla yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

Daha önce Sur içinde kurulan ve ikinci el ürünlerin satıldığı pazar olarak bilinen Bit Pazarı, Sur’da meydana gelen terör olaylarından sonra Bağlar’daki Koşuyolu Parkı alanına taşınmıştı. Giyimden elektronik ürünlere kadar ikinci el eşyaların satıldığı pazar, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında kaldırıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatı üzerine çalışma başlatan Bağlar Belediyesi ve emniyet güçleri, pazar esnafına alınan kararı tebliğ ederek kurulan stantları kaldırarak alanı boşalttı. Zabıta ve polis ekiplerinin çalışmasından sonra burada stant açan vatandaşlar eşyalarını toplayarak ayrıldı.