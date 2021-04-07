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Otomotiv İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Hareketlilik başladı fiyatlar artacak
Otomotiv

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Hareketlilik başladı fiyatlar artacak

Dünyayı saran çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe hareketlilik başladı. Çip üretiminin arzı talebi karşılamayınca fabrikalar sıfır otomobillerde üretimi yavaşlatmaya başladı. Piyasada sıfır araçlar için 3-4 ay sonrasına randevu verilirken bu durum ikinci el piyasasına da yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:07:00 -
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Hareketlilik başladı fiyatlar artacak

​Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisi, üretime ara verdi. Bu durum sıfır ve ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi, artan taleple ikinci el otomobiller zamlandı. Bir süre önce ise sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü, ikinci el piyasasında fiyatların düştüğü görüldü. 

Ancak bugünlerde havaların ısınma sürecine girmesi, dünyada otomotiv sektörünü vuran mikroçip tedarik sorunu nedeniyle sıfır araç üretiminin sekteye uğraması, ikinci el piyasasını hareketlendiriyor.

Firma sahibi Egemen Kurtçu (38), "Otomobilde hızlı bir döneme girdik. Piyasa oldukça canlandı. Dünyada sıfır araçtaki çip krizi de ikinci eli oldukça artıracak. Şu an tam doğru zaman. Bu ay ve mayısa doğru artış sürecek. Okulların kapanması da etkili olacak. Artacak olan fiyatlar öncesi tam doğru zaman. Yaza kadar yüzde 12 ila yüzde 20 oranında artış bekliyoruz. Çünkü dünya markaları çip krizinden sonra otomobil çıkaramayacaklarını açıkladı. Otomobilde ciddi bir yükseliş bekliyoruz" dedi.

Araç almaya gelen matbaa malzemeleri satış işi ile uğraşan evli ve 3 çocuk babası Gökhan Ediz (40) de, “Önümüz yaz. Araç fiyatları yazın fırlıyor. Ben de fırsat bu fırsat değerlendireyim istedim" diye konuştu.

İkinci el otomobil satan esnaf Semih Karlı (23), kış sezonu nedeniyle fiyatların düştüğünden bahsederek, "Yalnız havaların ısınmasıyla birlikte mayıs ve haziran gibi fiyatlar yükselecek. Ayrıca sıfır otomobilde çip sorunu da var. Üretim yapılamadığı için ikinci ele yansıyacak, fiyatlar yükselecek. Yaz dönemi gelince fiyatlar 10 -15 bin lira artacaktır. Şimdi araç almak isteyenler için tam zamanı" dedi.


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