  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…
Gündem

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının otomobil piyasasına yaptığı olumsuz etki nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarına büyük yükselişe neden olmuştu. Galericiler ikinci el otomobil alacakları bu konuda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 15:09:00 - 2020-09-12 15:22:03
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…

Koronavirüs salgını nedeniyle 0 araç üretimi durma noktasına gelince ikinci el otomobil fiyatları neredeyse 3-4 kat yükselmişti. Bunun üzerine ikinci el otomobil alacaklar fiyatların düşmesini beklerken, bir önemli açıklama da galericilerden geldi.

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle tekrar vaka artışına değinen galericiler, bu durumun piyasaya etki edeceğini vurgulayarak 10 gün içinde fiyatların tekrar yükselişe geçeceğini bildirdi.

10 güne kadar ikinci el fiyatlarının tekrar yükseleceğini dile getiren galerici Mustafa Uzer, “Önümüzdeki günlerde 1 hafta 10 güne kadar araç fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Sıfırlarda bayiler 400 bin liralık araca 500 bin lira yazdılar liste fiyatına ama bu ikinci ele daha yansımadı. Şöyle bir gerçek var fiyatlar yükseldi” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan Yunanistan’a ilginç tavsiye! ‘Gidin F-35 alın’
Gündem

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan Yunanistan’a ilginç tavsiye! ‘Gidin F-35 alın’

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Yunanistan’a ABD’nin sistemini kontrol ettiği F-35 konusunda, ‘Şiddetle tavsiye ediyorum koşa koşa gitsin..
Yunan değil, CHP'li! Skandal 'doğal gaz' çıkışı
Siyaset

Yunan değil, CHP'li! Skandal 'doğal gaz' çıkışı

CHP eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfine ilişkin skandal ifadeler kullandı.
Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti
Dünya

Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti

Batı Kuklası Arap Birliği'nin İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesi kararını yorumlayan Filistinli uzmanlar, Arap Birliği'n..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı