İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…

Koronavirüs salgını nedeniyle 0 araç üretimi durma noktasına gelince ikinci el otomobil fiyatları neredeyse 3-4 kat yükselmişti. Bunun üzerine ikinci el otomobil alacaklar fiyatların düşmesini beklerken, bir önemli açıklama da galericilerden geldi.

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle tekrar vaka artışına değinen galericiler, bu durumun piyasaya etki edeceğini vurgulayarak 10 gün içinde fiyatların tekrar yükselişe geçeceğini bildirdi.

10 güne kadar ikinci el fiyatlarının tekrar yükseleceğini dile getiren galerici Mustafa Uzer, “Önümüzdeki günlerde 1 hafta 10 güne kadar araç fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Sıfırlarda bayiler 400 bin liralık araca 500 bin lira yazdılar liste fiyatına ama bu ikinci ele daha yansımadı. Şöyle bir gerçek var fiyatlar yükseldi” ifadelerini kullandı.