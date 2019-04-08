İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 1 milyona ulaştı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2018 yılında başlayan daralma 2019 yılında da devam ediyor. Mart ayında 38 bin 628 otomobil, 10 bin 593 adet hafif ticari olmak üzere toplam 49 bin 221 adet sıfır araç satışı gerçekleşti. 2019 yılının ilk 3 ayında ise toplam pazar 88 bin 469 adet olarak gerçekleşirken, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 44,2 azaldı. 2. el pazarında ise sıfır araç pazarına göre daralma daha düşük oranlarda gerçekleşti. 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 936 bin 992 adet ikinci el araç el değiştirdi.

Yerel seçimler bitti pazar hareketlendi

Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın, 2019 yılının ilk 3 ayında pazarın beklemeye geçtiğini belirterek “Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, faiz oranlarının halen yüksek olması ve yaşadığımız yerel seçimler araç sahibi olmak isteyenlerin taleplerini ötelemesine neden oldu. Ancak bu süreç tamamlandı ve pazarın artık normal dinamiklerine döneceğini tahmin ediyoruz. ÖTV indiriminin uzatılması sıfır otomobil pazarına olduğu kadar, aracını değiştirmek isteyenler veya ilk aracını 2. el olarak almak isteyen için de etkili olacaktır. 2. el pazarının 2019 yılını en az 2018 seviyesinde kapatacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İhracatta da kayıp var

Yurt içinde daralmasını sürdüren otomotiv sektörünün, şubat ve mart aylarında ihracatta gerilemesi dikkati çekerken ilk çeyrekte sektörün dış satımının yüzde 5,7 düştüğü görüldü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre yılın ilk çeyreğinde 2018’in aynı dönemine kıyasla bu dönemde otomotiv endüstrisi 7 milyar 758 milyon 752 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın ocak-mart döneminde 8 milyar 225 milyon 557 bin dolar düzeyinde bulunuyordu.

Öte yandan aylık gelişime bakıldığında, otomotiv sektörünün ilk çeyrekteki ihracatının azalmasında şubat ve mart aylarındaki dış satım rakamlarının etkili olduğu görüldü. Geçen yıla göre ocakta 42,6 milyon dolar artıda bulunan sektörün ihracatı, şubatta 250,9 milyon dolar ve martta da 258,9 milyon dolar geriledi. Böylece Türkiye’nin 44,6 milyar dolarlık ilk çeyrek ihracatından yüzde 17,4 pay alan sektör, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 467,1 milyon dolarlık daha az ihracat gerçekleştirdi.

Kaynak: Yeni Şafak