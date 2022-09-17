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Gündem İkinci el oto satışı için son dakika bakanlık duyurdu; Kilometre oyununa ceza kesilecek
Gündem

İkinci el oto satışı için son dakika bakanlık duyurdu; Kilometre oyununa ceza kesilecek

SON DAKİKA HABERİ: İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor. Bakanlık Meclis açılınca yetki talebinde bulunacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 19:16:00 - 2022-09-17 19:25:44
İkinci el oto satışı için son dakika bakanlık duyurdu; Kilometre oyununa ceza kesilecek

İkinci el otomobil satışında kilometre oyununa ceza artırılıyor. İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.

Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.

BAKANLIK TEK TEK TAKİBE ALDI

Ticaret Bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.

CEZASI ŞU AN 8 BİN TL

Şu anda kabahatlar kanununa göre ceza kesildiği için tespit başına 8 bin lira ceza kesilebiliyor.

15 EYLÜL'DE DEVREYE GİRDİ

İkinci el otomobilde fahiş fiyatlandırmayı önlemek için yapılan düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi.

Buna göre, araç ticareti yapanlar, otomobil satabilmek için alımdan sonra 6 ay süre beklemek, 6 bin kilometre de yol yapmak zorunda. (ntv)

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