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Gündem İkinci el araçlarda son fiyatlar ne?
Gündem

İkinci el araçlarda son fiyatlar ne?

Sıfır araç fiyatları el yakınca vatandaş ikinci ele yöneldi ama orada da durum farklı değil. Pazar günü soluğu ikinci el pazarında alan vatandaşlar, karşılaştıkları fiyatlar karşısında şok oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 11:28:00 -
İkinci el araçlarda son fiyatlar ne?

 

Sıfır araç fiyatları el yakınca vatandaş ikinci ele yöneldi ama orada da durum farklı değil. Pazar günü soluğu ikinci el pazarında alan vatandaşlar, karşılaştıkları fiyatlar karşısında şok oldu. En düşük aracın 60-70 bin TL’den başladığı 2. el oto pazarı esnafı da fiyatların her gün arttığını belirterek, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söyledi. 

60-70 bin TL'den başlıyor

Tüm şehirlerde olduğu gibi Bursa’da da oto pazarında hareketlilik sabah erken saatlerde başladı. Sabah saatlerinden itibaren en iyi aracı alabilmek için oto pazarına akın eden vatandaşları, 2. el araçlardaki fiyatlar da korkuttu. İkinci el pazarında otomobil fiyatları 60-70 binden başlarken, ticari araçlar ise 100-120 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Kimse memnun değil

Oto pazarında müşteri bekleyen esnaf, “Piyasa biraz hareketli ama herkes kafasına göre bir şeyler yazmış, satmaya çalışıyor. Fiyatlar günün şartlarına göre biraz pahalı. Biz de ona göre fiyat vermek zorunda kalıyoruz. Benzin, motorin, gaz artıyor. Araç fiyatları da durduğu yerde durmuyor. Bir sattığın aracı bir dahaki haftaya yerine koyamıyorsun. Satan memnun değil, alan memnun değil. Piyasa ne olacak bilmiyoruz” dedi.

 

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