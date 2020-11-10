İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatları

İkinci el araçlar ne kadar? Sıfır araçlarda yaşanan artışlar ikinci el piyasasını da etkiledi. İşin uzmanları koronavirüs salgının da ikinci el piyasasında fiyatların artmasına yol açtığını belirtiyor. Otomobil alacak olanlar ikini elde fiyatların ne zaman normal seviyelere ineceğini merak ediyor. Peki, ikinci el arabalar ne kadar?

İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek?

İkinci el araçlara ilgi son aylarda bir hayli arttı. Öyle ki otomobilini yenilemek, artan ilgiyle orantılı yükselen fiyatlardan yararlanmak isteyenler araçlarını satışa çıkardı. Hem online ikinci el araç satan sitelerdeki ilanlar arttı hem de araba pazarları dolup taşmaya başladı.

Koronavirüste ikinci dalga endişesiyle pek çok vatandaşla yeni yıla girilmeden otomobil satın almak istiyor. Ancak vatandaşlar araba almadan önce fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. İşin uzmanları fiyatlarda hissedilir boyutlarda bir düşüşün yaşanmasının güç olduğunu ancak aralık sonunda fiyatların dengelenebileceğini belirtiyor. Birçok uzman ise vatandaşların yeni yılda otomobil almalarının bütçeleri için daha iyi olabileceğini belirtiyor.

İkinci el araç fiyatları

İkinci el araç fiyatları da merak ediliyor. İkinci el bir aracın fiyatı markası, modeli, hasar durumu, kilometresi gibi unsurlarla değişiyor. Bu sebeple almak istediğiniz araçların fiyat karşılaştırmalarını internet üzerinden yapabilirsiniz. İkinci el satışı yapan pek çok internet sitesi bulunuyor. Ancak bu tip sitelerden alışveriş yapacaksanız son derece dikkatli olmanızda yarar var. Satıcı hakkında araştırma yapmanız ya da arabayı üzerinize almadan ücret ödememeniz yararınıza olabilir. Ayrıca satın alacağınız aracın hasar kaydına göz atmayı da ihmal etmeyin. Son dönemde piyasada rakamların yükselmesiyle dolandırıcıların sayısı da arttı.

Birkaç ay önce 50 bin lira civarında satılan bir araç son dönemde 80 bin lira civarında alıcı bulabiliyor. Bu durumun hükümetinde dikkatini çektiği ve ikinci el pazarıyla ilgili yeni kararların alınabileceği kulislerde konuşuluyor.

MARKA SERİ YIL FİYAT

Renault Megane 2008 72 bin TL

Renault Symbol 2012 79 bin TL

Hyundai Accent Era 2011 78 bin TL

Hyundai Getz 2009 77 bin TL

Volkswagen Polo 2006 74 bin TL

Dacia Logan 2010 78 bin TL

BMW 3 serisi 2000 78 bin TL

Honda Civic 2005 76 bin TL

Peugeot 206+ 2011 72 bin TL

Opel Astra 2006 73 bin TL

Toyota Yaris 2012 77 bin TL