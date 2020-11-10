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Otomotiv İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatları
Otomotiv

İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatları

İkinci el araçlar ucuzlar mı? | Son birkaç aydır sıfır araçların yanı sıra ikinci el otomobillerde de fiyatlar cep yakıyor. Özellikle koronavirüs salgını sebebiyle toplu taşıma kullanmak istemeyenlerin talepleri doğrultusunda ikinci el fiyatları bir hayli arttı. Peki, ikinci el araç fiyatları düşer mi? | İkinci el araç alınır mı? | İkinci el araçlar ocak ayında ucuzlar mı? | İkinci el araçlar ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:14:00 -
İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatları

İkinci el araçlar ne kadar? Sıfır araçlarda yaşanan artışlar ikinci el piyasasını da etkiledi. İşin uzmanları koronavirüs salgının da ikinci el piyasasında fiyatların artmasına yol açtığını belirtiyor. Otomobil alacak olanlar ikini elde fiyatların ne zaman normal seviyelere ineceğini merak ediyor. Peki, ikinci el arabalar ne kadar?

İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek?

İkinci el araçlara ilgi son aylarda bir hayli arttı. Öyle ki otomobilini yenilemek, artan ilgiyle orantılı yükselen fiyatlardan yararlanmak isteyenler araçlarını satışa çıkardı. Hem online ikinci el araç satan sitelerdeki ilanlar arttı hem de araba pazarları dolup taşmaya başladı.

Koronavirüste ikinci dalga endişesiyle pek çok vatandaşla yeni yıla girilmeden otomobil satın almak istiyor. Ancak vatandaşlar araba almadan önce fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. İşin uzmanları fiyatlarda hissedilir boyutlarda bir düşüşün yaşanmasının güç olduğunu ancak aralık sonunda fiyatların dengelenebileceğini belirtiyor. Birçok uzman ise vatandaşların yeni yılda otomobil almalarının bütçeleri için daha iyi olabileceğini belirtiyor.

İkinci el araç fiyatları

İkinci el araç fiyatları da merak ediliyor. İkinci el bir aracın fiyatı markası, modeli, hasar durumu, kilometresi gibi unsurlarla değişiyor. Bu sebeple almak istediğiniz araçların fiyat karşılaştırmalarını internet üzerinden yapabilirsiniz. İkinci el satışı yapan pek çok internet sitesi bulunuyor. Ancak bu tip sitelerden alışveriş yapacaksanız son derece dikkatli olmanızda yarar var. Satıcı hakkında araştırma yapmanız ya da arabayı üzerinize almadan ücret ödememeniz yararınıza olabilir. Ayrıca satın alacağınız aracın hasar kaydına göz atmayı da ihmal etmeyin. Son dönemde piyasada rakamların yükselmesiyle dolandırıcıların sayısı da arttı.

Birkaç ay önce 50 bin lira civarında satılan bir araç son dönemde 80 bin lira civarında alıcı bulabiliyor. Bu durumun hükümetinde dikkatini çektiği ve ikinci el pazarıyla ilgili yeni kararların alınabileceği kulislerde konuşuluyor.

MARKA                SERİ                       YIL          FİYAT

Renault                Megane               2008      72 bin TL

Renault                Symbol                 2012      79 bin TL

Hyundai               Accent Era           2011      78 bin TL

Hyundai               Getz                      2009      77 bin TL

Volkswagen          Polo                     2006      74 bin TL

Dacia                   Logan                   2010       78 bin TL

BMW                    3 serisi                  2000      78 bin TL

Honda                  Civic                       2005      76 bin TL

Peugeot              206+                      2011      72 bin TL

Opel                      Astra                     2006      73 bin TL

Toyota                 Yaris                      2012      77 bin TL  

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