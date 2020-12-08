Koronavirüsün etkilemedi alan kalmadı gibi. Salgınla birlikte daha çok özel araç kullanmak isteyenlerin taleplerinin de etkisiyle sıfır ve ikinci el araçların fiyatları son aylarda ciddi boyutlarda arttı. İkinci el piyasası adeta sıfırlarla yarışmaya başladı. Her yıl yapılan kampanyaların da etkisiyle satış rekorları aralık ayı gibi kırıldı. Ancak bu sene bütün normallerin değiştiği gibi otomotiv sektöründe de işler farklı bir hal aldı. Salgında toplu taşıma kullanmak istemeyenler kasım ayında sıfır araçlara büyük ilgi gösterdi. Aralık ayı içinse pek çok marka önemli kampanyalar başlattı. Kimi taksit sayısını uzatırken kimi 20 bin liraya yakın indirim yaptı. Bu sebeple işin uzmanları yılsonuna kadar sıfır otomobil piyasasında hareketliliğin devam edeceğini belirtiyor.

Sıfır araçlara ilgi artınca ve fiyatlar katlanınca ikinci el piyasası da özellikle yaz aylarında ciddi bir hareketlilik yaşadı. Öyle ki ikinci el piyasasında fiyatlar yüzde 80 arttı. Son dönemde sıfır araçlara yönelik yapılan kampanyaların ardından ikinci elde fiyatların yüzde 20 seviyelerinde gerilediği belirtiliyor.

Pandemi sebebiyle bireysel seyahate yönelenlerin tercihleri sebebiyle artışların kasım ayı sonuna kadar devam ettiği ikinci el piyasasında son dönemde satışların azaldığı ancak piyasada satılık araç sayısının bir hayli fazla olduğu belirtiliyor. Fiyatlar yüksekken aracını elden çıkarmak isteyenler milyonlarca kişi satış sitelerinde onlarca ilan oluşturdu. Uzmanlar ikinci elde fiyatların 7-8 ay öncesine dönmesinin güç olduğunu ancak piyasanın dengeleneceğini ifade ediyor.

İkinci el araba fiyatları ne kadar?

MARKA SERİ YIL FİYAT

Renault Megane 2008 72 bin TL

Renault Symbol 2012 79 bin TL

Hyundai Accent Era 2011 78 bin TL

Hyundai Getz 2009 77 bin TL

Volkswagen Polo 2006 74 bin TL

Dacia Logan 2010 78 bin TL

BMW 3 serisi 2000 78 bin TL

Honda Civic 2005 76 bin TL

Peugeot 206+ 2011 72 bin TL

Opel Astra 2006 73 bin TL

Toyota Yaris 2012 77 bin TL