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Otomotiv İkinci el araba fiyatları ne kadar?
Otomotiv

İkinci el araba fiyatları ne kadar?

İkinci el araçlar ne kadar? | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca kişi bireysel seyahati tercih etmeye başladı. Bu durum ise sıfır ve ikinci el araçların fiyatlarına yansıdı. Peki, ikinci el araçlar ne kadar oldu? | İkinci el araçların fiyatı düştü mü? | Kaç liraya ikinci el araba alınır?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:29:00 -
İkinci el araba fiyatları ne kadar?

Koronavirüsün etkilemedi alan kalmadı gibi. Salgınla birlikte daha çok özel araç kullanmak isteyenlerin taleplerinin de etkisiyle sıfır ve ikinci el araçların fiyatları son aylarda ciddi boyutlarda arttı. İkinci el piyasası adeta sıfırlarla yarışmaya başladı. Her yıl yapılan kampanyaların da etkisiyle satış rekorları aralık ayı gibi kırıldı. Ancak bu sene bütün normallerin değiştiği gibi otomotiv sektöründe de işler farklı bir hal aldı. Salgında toplu taşıma kullanmak istemeyenler kasım ayında sıfır araçlara büyük ilgi gösterdi. Aralık ayı içinse pek çok marka önemli kampanyalar başlattı. Kimi taksit sayısını uzatırken kimi 20 bin liraya yakın indirim yaptı. Bu sebeple işin uzmanları yılsonuna kadar sıfır otomobil piyasasında hareketliliğin devam edeceğini belirtiyor.

Sıfır araçlara ilgi artınca ve fiyatlar katlanınca ikinci el piyasası da özellikle yaz aylarında ciddi bir hareketlilik yaşadı. Öyle ki ikinci el piyasasında fiyatlar yüzde 80 arttı. Son dönemde sıfır araçlara yönelik yapılan kampanyaların ardından ikinci elde fiyatların yüzde 20 seviyelerinde gerilediği belirtiliyor.

Pandemi sebebiyle bireysel seyahate yönelenlerin tercihleri sebebiyle artışların kasım ayı sonuna kadar devam ettiği ikinci el piyasasında son dönemde satışların azaldığı ancak piyasada satılık araç sayısının bir hayli fazla olduğu belirtiliyor. Fiyatlar yüksekken aracını elden çıkarmak isteyenler milyonlarca kişi satış sitelerinde onlarca ilan oluşturdu. Uzmanlar ikinci elde fiyatların 7-8 ay öncesine dönmesinin güç olduğunu ancak piyasanın dengeleneceğini ifade ediyor.

İkinci el araba fiyatları ne kadar?

MARKA                SERİ                       YIL          FİYAT

Renault               Megane               2008      72 bin TL

Renault               Symbol                2012      79 bin TL

Hyundai              Accent Era          2011      78 bin TL

Hyundai              Getz                     2009      77 bin TL

Volkswagen        Polo                     2006      74 bin TL

Dacia                   Logan                   2010      78 bin TL

BMW                   3 serisi                 2000      78 bin TL

Honda                 Civic                      2005     76 bin TL

Peugeot              206+                     2011     72 bin TL

Opel                     Astra                    2006     73 bin TL

Toyota                 Yaris                     2012     77 bin TL 

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