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Dünya İkinci doz Pfizer kullanımını durdurdular
Dünya

İkinci doz Pfizer kullanımını durdurdular

Tayvan'da ikinci doz Pfizer aşısının 12-17 yaş aralığında kullanımı durduruldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:18:00 -
İkinci doz Pfizer kullanımını durdurdular

Tayvan'da Merkezi Salgın Komuta Merkezi (CECC) Başkanı Chen Shih-chung, sağlık uzmanlarından oluşan danışma kurulunun, miyokardit (kalp kası iltihabı) riskini artırabileceği endişesiyle Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozunun 12-17 yaş aralığı için kullanımını askıya almaya karar verdiğini duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlere göre Chen, yaptığı açıklamada, Sağlık ve Refah Bakanlığı Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin bu yaş grubuna ikinci doz Pfizer aşısı uygulanmasını 2 haftalığına durdurmaya karar verdiğini ve bu süre zarfında uzmanlar ve Hastalık Kontrol Merkezleri'nin (CDC) gözlemlerde bulunacağını belirtti.

Yetkililer, nihai kararı miyokardit rastlanan 16 vaka üzerindeki incelemelerin ardından verecek. Nihai karardan önce diğer ülkelerdeki verilerden de yararlanılacağını kaydeden Chen, şu an Hong Kong ve Britanya dışındaki tüm ülkelerde, 12-17 yaş arasındaki çocuklara 2 doz aşı yapıldığını da sözlerine ekledi. Bununla birlikte Chen, aşının 5-11 yaş aralığına uygulanmasına onay verilip verilmeyeceği konusunun henüz gündemde olmadığını, miyokardit endişesiyle başlatılan araştırma sürenin sonlanmasını beklediklerini dile getirdi.

mRNA teknolojisiyle geliştirilen aşının daha önce miyokardit ve perikardit (kalp zarı iltihabı) vakalarında rolü olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD'de elde edilen verilere göre, ikinci Pfizer aşısı olan gençlerin miyokardit yaşama riski, birinci dozu olanlardan 10 kat daha yüksek.

Diğer yandan bir dizi ülke daha, gençlere yönelik aşı politikasında, sözgelimi riskler nedeniyle değişikliğe gidiyor.

Hong Kong ve Britanya da miyokardit endişesiyle, Pfizer aşısının ikinci dozunun 12-18 yaş aralığında kullanımını durdurmuştu.

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