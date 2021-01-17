Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını her gün dünya genelinde binlerce can almayı sürdürüyor. Salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyonu geçti. Uzmanlar salgınını sona ermesi için toplumların en az yüzde 60’ı ile yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini belirtiyor. Ülkemizde CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verilmesinin ardından aşılama çalışmaları başladı. peki, korona aşısı kaç doz?

İkinci doz korona aşısı ne zaman yapılacak?

Ülkemizde Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısı uygulanıyor. Aşı iki doz halinde yapılıyor. Pek çok ülke aşıları 14 gün arayla yaparken Türkiye’de iki doz arasındaki süre 28 gün. Söz konusu sürenin 28 gün olmasının sebebi ise ilk dozun ardından vücudun 28 günde daha çok antikor üretmesi olarak gösterildi.