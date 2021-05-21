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Eğitim İkinci dönem sınıfları iptal mi? MEB İkinci dönem sınavın katılanların notları geçersiz mi?
Eğitim

İkinci dönem sınıfları iptal mi? MEB İkinci dönem sınavın katılanların notları geçersiz mi?

Milli Eğitim Bakanlığı ikinci dönem sınavlarına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. İkinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacaktır. İsteyen öğrenciler için sınav yapılacaktır. İsteyen öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak yüz yüze sınavına katılabilecek, isteyen katılmayacak. Peki sınavlar nasıl yapılacak? İkinci dönem sınıfları iptal mi? MEB İkinci dönem sınavın katılanların notları geçersiz mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 14:10:00 - 2021-05-21 14:11:29
İkinci dönem sınıfları iptal mi? MEB İkinci dönem sınavın katılanların notları geçersiz mi?

İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır. İkinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler için; 

İkinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacaktır. İsteyen öğrenciler için sınav yapılacaktır. 

İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.  Buna göre velilerimizin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazıl olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekmektedir.

İkinci dönem sınav notu olan öğrenciler için; 

Bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecektir. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacaktır. 

Bu öğrencilere istemeleri hâlinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecektir. 

Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacaktır ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. 

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