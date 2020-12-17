İkinci dönem ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ne zaman?

15 tatil, 2020-2021 eğitim öğretim yılında da merak edilen konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl tatil tarihlerinin yer aldığı takvim yayımlanıyor. Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başladı ve 20 Kasım 2020 Cuma sona ermişti. Peki, ikinci dönem ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatili ne zaman?

Normal şartlar altında yarıyıl tatili nin 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2021 Cuma sona ereceği MEB'in iş takviminde açıklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 Aralık tarihinde katılığı bir canlı yayında "Yarı yıl tatilini öne almak senaryolar arasında var." açıklamasında bulundu.

Sınavlar nasıl yapılacak?

Kalanlar için tek bir sınav yapacağız. Yüzyüze olanda az da olsa bir eksiğimiz var. Bu eksiğimizi tamamlamak için neler yapabilirse baktığımızda salgının seyrine baktığımızda gruplara ayrılarak sınavlar yapılabilir, iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz.