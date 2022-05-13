İkinci bir cephe mi açılacak? Gürcistan'dan 'Rusya' açıklaması

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan'da Rusya'ya karşı herhangi bir ikinci cephenin açılmayacağı ve burada yeni bir savaşın olmayacağını söyledi.

Ülkesinin Guria bölgesinde devam eden altyapı projelerini inceleyen Garibaşvili, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden savaşı, Rusya'nın ülkesine yönelik uyguladığı işgal politikasını ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Garibaşvili, halkının 90'ların başından beri Rusya Federasyonu ile 3 kez savaştığını ifade ederek, 2008'deki Güney Osetya savaşının ardından Rusya'nın Gürcistan bölgelerini işgal ettiğini ve işgalin bugüne kadar sürdüğünü hatırlattı.

Rusya ile ilişkileri konusunda dikkatli bir politikanın sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Garibaşvili, hükümet olarak ülkede artık bir savaşın yaşanmaması için uygun adımları atmaya devam ettiklerini ve böylece barışın süreceğini aktardı.

Garibaşvili, "Ülkede ikinci bir cephe olmayacak, savaş olmayacak. Aksine kalkınma, inşa ve barış olacak." diye konuştu.