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İkinci baharını bakımevinde yaşadı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde kalan 44 yaşındaki bedensel engelli Tülay Balaban ile 45 yaşındaki görme engelli İlker Yücel hayatlarını birleştirdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:44
İkinci baharını bakımevinde yaşadı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde kalan 44 yaşındaki bedensel engelli Tülay Balaban ile 45 yaşındaki görme engelli İlker Yücel hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahı alkışlar eşliğinde kıyılırken, bakımevi çalışanları ve çiftin arkadaşları mutluluklarına ortak oldu.


Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren Özel Trakya Bakımevi’nde üç aydır kalan görme engelli İlker Yücel, 2 ay önce kuruma gelen Tülay Balaban’a aşık oldu. Yücel, Balaban’a arkadaşları aracılığıyla açıldı. Çift 2 ay süren birlikteliğinin ardından hafta sonunda Yücel’in evlenme teklifi ile nikah masasına oturma kararı aldı. Huzurevinde yapılan nikahta çift ömür boyu mutluluğa imza attılar.



“Yollarımız kesişti”


Çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan ve çifte balayı ve nikah masraflarının karşılanmasında yardımcı olan Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, nikah töreninde yaptığı konuşmasında, “İnşallah bundan sonra da böyle güzel etkinliklerde bir araya geliriz. İlker kardeşim ile tesadüf eseri yollarımız kesişti. Kendisi ile derneğimizde bir araya geldik. Bugün biz burada erkek tarafıyız. Kardeşlerimize bir ömür mutluluklar diliyorum” dedi.


Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen, Trakya Bakımevi Merkezi Müdürü Hüda Ceviz de, “Kuruluşumuz iki senedir faaliyette olup yaşlı ve bedensel engellilerimize bakım hizmeti sağlamaktadır. Engelli ve yaşlılarımıza bakım, sağlık, fizik tedavi ve psikososyal destek hizmetlerini personellerimizle vermekteyiz. İlker Yüksel ve Tülay Balaban yaklaşık olarak dört aydır kuruluşumuzda bakım hizmeti almaktadır. Kader onları bir araya getirdi. Aşkın engel tanımadığını bize bir kez daha gösterdiler. Allah mutluluklarını daim etsin. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.



“2 ayda birbirimizi tanıdık”


Görme engelli Yücel, eşini gönlünde hissettiğini belirterek, “Eşimi 2 ay burada dışarıda hissettim. Görme engelliyim ama ondaki temizliği, güzelliği hissettim ve hafta sonu evlenme teklifinde bulundum. 2 aylık süreçte birbirimizi tanıdık. Bugünde bu güzel birlikteliğimizi taçlandıracağız. Bizlere bu imkanı sağlayan Özel Trakya Bakım Merkezi’nin tüm yönetimine ve personellerine ayrıca Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi’ne de çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” açıklamalarında bulundu.


“Evleniyoruz, mutluyuz” diyen bedensel engelli Tülay Balaban da, “Bundan daha iyisi ise can sağlığıdır” şeklinde konuştu. Çift nikah töreninin ardından gönüllerince eğlendiler. Çifte ayrıca Çerkezköy’ün hayırseverlerinden bir kişi yemek masraflarını karşılarken, bir hayırsever de otel ve konaklama masraflarını karşıladı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:44
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