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İkinci 500’ü gıda sektörü uçurdu

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)‘İkinci Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Araştırması’na 22 milyar liralık üretimden satışla Gıda sektörü damga vurdu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:38
İkinci 500’ü gıda sektörü uçurdu

NEVZAT ORBAY / İSTANBUL

Gıda sektörü üretimde ağırlığını arttırıyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan ‘İkinci Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Araştırması’na göre toplamı 107,6 milyar lirayı bulan üretimden satışlardan en büyük payı 22 milyar 17 milyon lira ile gıda sektörü aldı. Gıdayı 17 milyar 192 milyon lira ile tekstil, 8 milyar 855 milyon lira ile ana metal sanayii takip etti.

ŞİRKETLERDEN AR-GE ATAĞI

Sanayicilerin Ar-Ge ve inovasyona verdikleri önem listeye yansıdı. Listede yer alan şirketlerin Ar-Ge harcamaları yüzde 68,5 artarak 488,5 milyon dolara yükseldi. Harcamaların üretimden satışlara oranı yüzde 0,35’ten yüzde 0,45’i buldu. Ar-Ge yatırımı yapan firmaların sayısı ise 177’den 188’e çıktı.

ULAŞIM SEKTÖRÜ DE ÖNE ÇIKIYOR

Ar-Ge harcamalarında öne çıkan sektörler 142,5 milyon lira ile diğer ulaşım taşıtları, 85,9 milyon lira ile motorlu kara taşıtları, 36,2 milyon lira ile makine ve ekipman olarak sıralandı.

RAKAMLAR UMUT VERİCİ

Verileri olumlu bulan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Ar-Ge yapan firma sayısının 188’e çıkması ve Ar-Ge harcamalarının 2016’ya göre yüzde 68,5 artarak 488 milyon liraya gelmesi umut verici” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:38
  1. İstanbul Sanayi Odası
  2. İkinci Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Araştırması

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