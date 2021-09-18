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Eğitim İkili eğitime hangi illerde geçildi?
Eğitim

İkili eğitime hangi illerde geçildi?

Hangi okullarda ikili eğitime geçildi? 6 Eylül Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Bazı sınıflarda mevcudun 40’ın üzerine çıktığı ifade ediliyor. Bu sebeple aileler ikili eğitime geçilip geçilmeyeceğini merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Okullarda ikili eğitim başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-18 18:49:00 -
İkili eğitime hangi illerde geçildi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca velinin merakla beklediği ikili eğitim konusunda değerlendirmede bulundu. Peki, ikili eğitime geçilecek mi?

İkili eğitime hangi illerde geçildi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV’nin sorularını cevapladı. Kalabalık sınıflarda ikili eğitime geçilip geçilmediği merak ediliyor. Konu hakkında Bakan Özer’e “Kalabalık sınıfların engellenmesi için ikili eğitim seçeneği sunulmuştu. Kaç okulda ikili eğitime geçildi?” sorusu yöneltildi.

Bakan Özer bu soruya, “200'e yakın okul ikili eğitime geçti. Yaygın bir durum değil, bazı okullarda ikili eğitime geçildi. Arsa olup da yeni okul yapmama gibi bir durum yok. İstanbul Esenyurt'ta arsa bulamıyoruz okul yapımıyla ilgili. Bazı yerlerde o okulun öğrencileri belli okullarda toplandılar. Arsa yönetimi ile ilgili sıkıntı bugünün sorunu değil” cevabını verdi.

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