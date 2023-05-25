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Siyaset İki yüzlülüğün resmi! İlk turda KONDA'nın yalanlarına ses etmeyenler 2. tur tahminine isyan etti
Siyaset

İki yüzlülüğün resmi! İlk turda KONDA'nın yalanlarına ses etmeyenler 2. tur tahminine isyan etti

Yeniakit Publisher
2023-05-25 19:03:00 - 2023-05-25 19:31:42
İki yüzlülüğün resmi! İlk turda KONDA'nın yalanlarına ses etmeyenler 2. tur tahminine isyan etti

KONDA 28 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna ilişkin anket sonuçlarından sonra iki yüzlü muhalefetin hedefi geldi.

14 Mayıs seçiminden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 6-7 puan önde gösteren, paylaştığı hiçbir verinin gerçekle uyuşmadığı Türkiye sandık başına gittikten sonra ortaya çıkan KONDA'nın sahibi Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarından sonra ne utanıp özür diledi, ne de bir özeleştiride bulundu.

KONDA'nın seçim tahminlerine tek kelime etmeyen muhalefet ise, kendi yandaşlarının 2. tura inancı kalmayınca ayağa kalktı.

14 Mayıs seçiminden önce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söyleyen KONDA, 28 Mayıs seçimine 4 gün kala yayınladığı anket sonucunda Kılıçdaroğlu'nun geride olduğunu aktarınca, muhalefetin hedefi oldu.

KONDA, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 4 gün kala şu anket sonucunu paylaştı:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52,7
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,3

14 Mayıs seçiminden önce Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüzde 43,7, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Yüzde 49,3 oyu olduğunu söyleyen KONDA'ya 14 Mayıs'tan sonra tek kelime etmeyen muhalefet, 2. tur anket sonuçlarından ayağa kalktı.

KONDA'nın son anket sonucunu paylaşmasından sonra muhalefete yakın isimler iki yüzlülüğünü şöyle ispatladı:

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