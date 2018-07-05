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İki YPG'li terörist böyle yakalandı!

Suriye'de görevli 'Özgür polis' 2 YPG'li teröristi yakaladı. Yakalanan teröristlerden birinin Türkiye vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:22
İki YPG'li terörist böyle yakalandı!

ÖSO’ya bağlı ve Türkiye tarafından eğitilerek Suriye’de terörden arındırılan bölgede huzuru sağlayan ‘Özgür Polisler’ Afrin’in kuzeyindeki Hasan Dere köyünde iki YPG/PKK’lı teröristi yakaladı.

Teröristlerin dağa kaçmaya çalışırken yakaladığı öğrenildi. Özgür polis ekibi tarafından yapılan aramada teröristlerin üzerinde el bombaları ve silah çıktı. Edinilen bilgiye göre ele geçirilen iki teröristten birinin Türkiye vatandaşı olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 09:22
  1. YPG
  2. PKK
  3. Suriye
  4. ÖSO

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