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İki yıllık emeğin ürünlerini sergilediler

Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu öğrencileri, üzerinde iki yıldan beri çalıştıkları, el emeği, göz nuru dökerek hazırladıkları filografi tablolarını, çalışmaların ruhuna uygun bir mekanda, Yakutiye Medresesi’nde sergiledi.

05 Mayıs 2019 Pazar 16:39
İki yıllık emeğin ürünlerini sergilediler

Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler, Hafızlık ve Musıki) Proje Okulu öğrencileri, üzerinde iki yıldan beri çalıştıkları, el emeği, göz nuru dökerek hazırladıkları filografi tablolarını, çalışmaların ruhuna uygun bir mekanda, Yakutiye Medresesi’nde sergilediler.

Özel yetenek gerektiren bir dal olan filografide yeteneklerini ortaya koyan gençler, 50’yi aşkın tablo ile görücüye çıktılar. Yakutiye Medresesi’nde iki gün açık tutulan serginin hazırlıklarının iki yıldan beri devam ettiğini belirten Okul Müdürü M.Zeki Korkmaz, “Okulumuz öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, aynı zamanda da Filografi Sanatçısı Nur Topaloğlu rehberliğinde, iki yıldan beri sürdürdükleri Hüsn-i Hat temalı çalışmalarını sanatsever insanlarımızın beğenisine sundu.

"HEM BİZİ HEM DE ÖĞRENCİLERİMİZİ CESARETLENDİRDİ"

Çalışmaların ruhuna uygun bir mekan olan tarihi Yakutiye Medresesi’nde 3-4 Mayıs tarihlerinde açık kalan sergimiz hayli ilgi gördü. İnsanımızın gösterdiği ilgi hem bizi, hem de öğrencilerimizi sevindirdi, aynı zamanda da cesaretlendirdi. Bundan sonraki yıllarda, çok daha istekle, çok daha heyecanla ve inançla çalışmalarımızı sürdürecek, filmografi alanında bir farklılık oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Yakutiye Medresesi’nde gerçekleşen serginin açılışını Erzurum Milletvekili Selami Altınok yaptı. Açılışa Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz’ın yanında Ak Parti Erzurum il Başkanı Mehmet Emin Öz ile bürokratlar, öğrenci aileleri ve vatandaşlar katıldı. erzheber

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 16:39
  1. Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi
  2. Tunanna Nur Topaloğlu
  3. zeki korkmaz
  4. filografi
  5. hüsni hat
  6. yakutiye medresesi

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