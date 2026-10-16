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Dünya İki yavru şahine yaklaşık 100 bin dolar ödendi
Dünya

İki yavru şahine yaklaşık 100 bin dolar ödendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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İki yavru şahine yaklaşık 100 bin dolar ödendi

Suudi Arabistan’daki 2026 Ulusal Şahin Müzayedesi’nin dördüncü gecesinde satışa çıkarılan iki yavru şahin, toplam 374 bin riyale alıcı buldu. Gecenin en yüksek satışı 193 bin riyalle Cazan’da yakalanan şahin için gerçekleşti.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’nın aktardığına göre, Ulusal Şahin Merkezi tarafından düzenlenen müzayede, şahin meraklılarını bir araya getirdi. Dördüncü gece yapılan iki satışın toplam tutarı yaklaşık 100 bin dolara ulaştı.

Yırtıcı kuş şahin meraklılarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ve 30 Kasım'a kadar sürecek müzayede, Cazan bölgesinde yakalanan ilk yavru şahinin satışıyla başladı.

12 avcının yakaladığı şahin, 100 bin riyalden başlayan açık artırmayla 193 bin riyale satıldı.

Gecenin kapanışında ise Uveykile bölgesinde Sanitan eş-Şımri ve Yusuf el-Harbi tarafından yakalanan ikinci yavru şahin, 120 bin riyalden başlayan tekliflerle 181 bin riyale alıcı buldu.

Yerel şahinlerin sürdürülebilirliği destekleniyor

Müzayedede, türlerin sürdürülebilirliğini ve soyunun korunmasını desteklemek amacıyla sadece Suudi Arabistan sınırları içerisinde göç eden deniz şahinlerinin yavrularının kabul edildiği, diğer türlerin kapsama alınmadığı belirtildi.

Yerel şahinlerin kabul edileceği müzayede geceleri, şahin avcıları ve ilgililer için televizyon kanalları ile sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Ulusal Şahin Merkezi, av sezonu boyunca avcılara çeşitli entegre hizmetler ve avantajlar sağlıyor.

Merkez ekibi, şahin sahiplerini farklı bölgelerde karşılayarak konaklama ve nakliye masraflarını karşılıyor.

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