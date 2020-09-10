  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İki uzatma sonunda kazanan Toronto Raptors seriyi son maça taşıdı
Spor

İki uzatma sonunda kazanan Toronto Raptors seriyi son maça taşıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:14:22 -
İki uzatma sonunda kazanan Toronto Raptors seriyi son maça taşıdı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde son şampiyon Toronto Raptors, iki uzatmaya giden mücadelenin ardından Boston Celtics'i 125-122 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi.

Doğu Konferansı yarı final serisinin altıncı karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu. Normal süresi 98-98 sona eren karşılaşmanın ilk uzatma bölümü de 106-106 eşitlikle sonuçlandı. İkinci uzatmadan 125-122 galip ayrılarak skoru 3-3'e getiren Raptors, seriyi son maça taşıdı.

Raptors'ta Kyle Lowry 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Fred VanVleet ise 21 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, Norman Powell 23 sayı, OG Anunoby ise 13 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette pay sahibi oldu.

Celtics'te Marcus Smart 23 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double", Jaylen Brown 31 sayı ve 16 ribaunt, Jayson Tatum 29 sayı, 14 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yapmasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı.


- Los Angeles Clippers seride 3-1 önde

Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Clippers, iyi savunma yaptığı maçta Denver Nuggets'ı 96-85 mağlup ederek serideki üstünlüğünü 3-1'e taşıdı.

Clippers'ta 30 sayı, 11 ribaunt ve 9 asist üreten Kawhi Leonard galibiyette başrolü oynarken, Montrezl Harrell 15 sayı, Ivica Zubac ise 11 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Nuggets'ta Nikola Jokic 26 sayı ve 11 ribaunt, Jamal Murray 18 sayı ve 7 asist, Michael Porter 15 sayıyla oynadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi katıldığı televizyon programında, terör sevici HDP'nin 10 tarikatla bağlantısının olduğunu söyledi.
Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı
Gündem

Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı

İçişleri Bakanlığı ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi...
Bakan Berat Albayrak'tan takdir toplayan davranış! 'Helal olsun' dedirtti
Gündem

Bakan Berat Albayrak'tan takdir toplayan davranış! 'Helal olsun' dedirtti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı aradı. Öztr..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı