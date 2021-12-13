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Dünya İki ülkenin tatbikatından kötü haber! Bir asker öldü, bir asker de yaralandı
Dünya

İki ülkenin tatbikatından kötü haber! Bir asker öldü, bir asker de yaralandı

Umman ile Pakistan arasında yürütülen ortak deniz tatbikatında bir asker öldü, bir asker de yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:11:00 -
İki ülkenin tatbikatından kötü haber! Bir asker öldü, bir asker de yaralandı

Umman resmi ajansı ONA'nın haberinde, Pakistan ile Umman deniz kuvvetlerinin Pakistan kara sularında ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Tatbikat sırasında Umman Donanmasına ait gemide görevli çavuş Ali bin Abdurrahman el-Beluşi'nin yaşamını yitirdiği, onbaşı yardımcısı Sultan bin Salim es-Suleytani'nin yaralandığı kaydedildi.

Olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, yaralı askerin tedavi için Karaçi'deki bir askeri hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Umman ve Pakistan deniz kuvvetlerinin katılımıyla Pakistan kara sularında bugün başlayan askeri tatbikatın 18 Aralık'a kadar devam etmesi bekleniyor.

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