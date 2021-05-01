  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filyasyon ekibi ölümden döndü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'TRT' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri için mesaj paylaştı
Sahada iftar
Dünya İki ülkenin su savaşında bilanço artıyor
Dünya

İki ülkenin su savaşında bilanço artıyor

Kırgızistan - Tacikistan sınırında 29 Nisan perşembe meydana gelen silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:57:00 -
İki ülkenin su savaşında bilanço artıyor

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde önceki gün çıkan silahlı çatışmada ölen Kırgız vatandaşlarının sayısının 34'e, yaralananların sayısının ise 173'e çıktığını bildirdi.


Tacik basını da silahlı çatışmada ölen Tacik vatandaşlarının listesine yer verdi. Haberde, çatışmada ölen Tacik vatandaşları sayısının 15'e çıktığı kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin 7'sinin asker olduğu aktarıldı. Tacik basını, daha önce silahlı çatışmada 90'a yakın Tacik vatandaşının yaralandığını yazmıştı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmaKırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü. Yaklaşık 10 saat süren çatışmalarda çok sayıda ev, kamu binası ile iş yeri zarar görmüştü.İki ülke dışişleri bakanlarının teması sonucu tarafların eski mevkilerine çekilmesi, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi ve ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Erdem kimdir kariyeri | Ahmet Erdem nerelidir?
Biyografi

Ahmet Erdem kimdir kariyeri | Ahmet Erdem nerelidir?

Ahmet Erdem hayatı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bakan yardımcıları atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yard..
Doğal gaz fiyatlarına zam
Ekonomi

Doğal gaz fiyatlarına zam

Doğalgazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidi..
Medet umdukları partiyle birbirlerine girdiler! HDP’li vekilden İYİ Partili Ağıralioğlu’na ağır küfür!
Siyaset

Medet umdukları partiyle birbirlerine girdiler! HDP’li vekilden İYİ Partili Ağıralioğlu’na ağır küfür!

Seçimlerde AK Parti’ye karşı HDP ile ittifak yapacak kadar gözleri kör olan CHP ve İYİ Parti, iki gündür ortaklarıyla kriz içinde. Önce CHP’..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay